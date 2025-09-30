Así son las cinco salas del Museu Marítim de Mallorca que reabre este viernes

El Museu Marítim de Mallorca, cerrado por seguridad desde hace más de un año y medio, reabrirá sus puertas el próximo viernes, 3 de octubre, en su sede de Ses Voltes, en el transcurso de una inauguración que contará con música, con un concierto a cargo de Pedro Andreo, y una ‘ballada popular’ con Cofre Antic. El acto, organizado por el Consell, dará comienzo a las 18 horas con el estreno de la exposición temporal Thalassa, de Irene Gayà, e incluye una navegación por el Parc de la Mar, que se repetirá el sábado día 4, de 10.30 a 14 horas.

El Museu Marítim, que podrá visitarse todo el año de martes a domingo, de 10 a 17 horas, consta de cinco salas expositivas, tomadas desde hace días por distintos operarios que trabajan a destajo para que todo esté listo el día de su apertura.

Cinco salas expositivas

El primero de estos espacios lleva por título Descubre un pantalán tradicional y está dedicado a diversas embarcaciones propias de Mallorca que se encuentran en peligro de extinción, como una ‘llanxeta felanitxera’ de nombre David que fue construida en 1950 por un mestre d’aixa desconocido o un ‘Gussi descobert’, obra del ‘mestre’ José Prats.

En la segunda de las salas, revestida en algunas de sus partes con cuadernas, esas piezas curvas que forman el esqueleto del casco de una embarcación, el visitante podrá descubrir cuál ha sido y es nuestra relación con el mar, y así conocerá qué es lo que nos define como isla, por qué es necesario preservar el patrimonio marítimo, cómo hay que cuidar el mar -una tarea que corresponde a todos-, o averiguar cuáles han sido las asociaciones que han trabajado durante décadas para hacer posible un museo como el Marítim. En esta sala, presidida por un ‘Snipe’ construido por el ‘mestre’ Cardona, uno de los grandes atractivos de este museo, habrá una pieza bastante exclusiva, “la memoria de cómo se hizo el Museo Marítimo de Baleares en 1951, encontrada por un coleccionista en el Rastro de Madrid”, apunta el director del Museu Marítim de Mallorca, Albert Forés.

Así son las cinco salas del Museu Marítim de Mallorca que reabre este viernes / B. Ramon

El recorrido continúa en la sala denominada Inmersión, en la que se explica, como si de un viaje en el tiempo se tratara, quiénes somos los mallorquines, desde las primeras poblaciones a la actualidad, a través de paneles informativos, documentos y distintas piezas de arqueología y donaciones, todas especiales, como una obra de Xavier Pastor, el primer presidente de la Associació d’Amics del Museu de Mallorca, considerado uno de los grandes modelistas navales.

El corsarismo, el comercio con las Américas, las ‘drassanes’ mallorquinas y el esclavismo son algunos de los temas que se abordan en otro de los espacios expositivos, concebidos cada uno de ellos como un museo en sí mismo. El recorrido se cierra con una sala que busca generar un debate en torno a las reservas marinas y la pesca comercial, entre otras propuestas.

“Para mí este es un reto profesional muy grande y supone una gran responsabilidad porque llevamos trabajando en este museo desde 2019”, confiesa Albert Forés, ilusionado por divulgar una historia tan rica y diversa como la de la Mallorca marítima.