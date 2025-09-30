El restaurante Mouna de Espai Buit premiado por la guía We’re Smart World

El restaurante Mouna, localizado en la Plaça de la Drassana, dentro del lugar de encuentros Espai Buit que impulsa Antonia María Horrach, ha sido distinguido con 3 Rábanos, la máxima calificación conseguida en Baleares y la única otorgada este año por la Guía Verde de We’re Smart World, un reconocimiento de alcance internacional que solo poseen dos establecimientos más en Baleares (Fosh y Amante de Ibiza). We’re Smart World promueve la gastronomía en la que las frutas y verduras son las protagonistas, impulsando una cultura culinaria más sostenible y comprometida.

El chef de Mouna, Marc Galeazzi, ha celebrado este galardón que valora sus creaciones realizadas sin azúcares añadidos ni sales refinadas y con productos 100% ecológicos, libres de aditivos o pesticidas y provenientes de una red de campesinos, artesanos y productores locales.