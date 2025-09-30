Gastronomía
El restaurante Mouna de Espai Buit premiado por la guía We’re Smart World
Redacción
El restaurante Mouna, localizado en la Plaça de la Drassana, dentro del lugar de encuentros Espai Buit que impulsa Antonia María Horrach, ha sido distinguido con 3 Rábanos, la máxima calificación conseguida en Baleares y la única otorgada este año por la Guía Verde de We’re Smart World, un reconocimiento de alcance internacional que solo poseen dos establecimientos más en Baleares (Fosh y Amante de Ibiza). We’re Smart World promueve la gastronomía en la que las frutas y verduras son las protagonistas, impulsando una cultura culinaria más sostenible y comprometida.
El chef de Mouna, Marc Galeazzi, ha celebrado este galardón que valora sus creaciones realizadas sin azúcares añadidos ni sales refinadas y con productos 100% ecológicos, libres de aditivos o pesticidas y provenientes de una red de campesinos, artesanos y productores locales.
- Identificada en EEUU una escalinata ‘perdida’ de la calle del Agua de Palma
- La masiva asistencia en la primera Fira del Variat en Palma desborda a los restaurantes y genera críticas por no poder comer
- Una acróbata mallorquina muere al caer de un trapecio en un circo en Alemania
- El Paseo Marítimo de Palma descubre su nuevo jardín interior
- Las fotos del nuevo jardín interior del Paseo Marítimo de Palma
- Comercio y restaurantes lamentan que los baleares son cada vez más pobres
- La escalinata ‘perdida’ de la calle del Agua de Palma se halla en Princeton junto a una galería de Can Aiamans
- Emergencias activa el Índice de Gravedad 0 del Plan Meteobal en toda Baleares por lluvias y tormentas