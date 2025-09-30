El festival Evolution Mallorca homenajeará a Julio Medem e Ingrid García-Johnsson

El Evolution Mallorca International Film Festival, que se celebra del 21 al 29 de octubre, entregará al cineasta Julio Medem su premio a la trayectoria, el Evolution Vision Award, y a la actriz hispano-sueca Ingrid García Johsson el que distingue a las estrellas emergentes, el Evolution Talent Award.

García-Jonsson recibirá el galardón al talento emergente durante la gala de inauguración del EMIFF, el 21 de octubre en el Palau de Congressos de Palma, cuando el festival abrirá con la proyección de 'Los Domingos', la película de la directora Alauda Ruiz de Azúa que acaba de ganar la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián, ha informado el festival en un comunicado.

El EMIFF ha destacado de la actriz Ingrid García-Jonsson que es "una artista dinámica que ha consolidado su carrera con interpretaciones sobresalientes tanto en cine como en televisión", alaba su interpretación en la serie de Netflix 'Superstar' y la versatilidad mostrada en 'Un amor' (2023), de Isabel Coixet.

El festival mallorquín ha seguido de cerca la trayectoria de la actriz desde que el certamen estrenó en 2018 la película que supuso su primer papel protagonista 'Ana de día', dirigida por Andrea Jaurieta.

La actriz participará el 22 de octubre en una charla en Cineciutat.

Evolution Vision Award 2025

Julio Medem recibirá el Evolution Vision Award 2025 en la gala de clausura de la 14ª edición, que se celebrará el 29 de octubre en el Teatre Principal de Palma.

El festival describe al cineasta como "una de las voces más singulares del cine español", que ha dejado "una huella imborrable en la cinematografía internacional a través de películas tan icónicas como 'Vacas' (1992), 'Los amantes del Círculo Polar' (1998) y la mítica 'Lucía y el sexo' (2001)".

Esta última, rodada en la isla de Formentera, fortaleció su estrecho vínculo con Baleares, "inmortalizando sus paisajes en una obra que pronto se convirtió en un clásico de culto para varias generaciones de cinéfilos", destaca el festival.

Con motivo del homenaje, Medem participará en una charla el dia 28, en el Estudi General Lul'Lià de Palma y en un coloquio posterior a la proyección de 'Lucía y el sexo' en el cine Rívoli.