La escritora Patricia Mas debuta en la literatura infantil desde Mallorca con '¡¡Socorro abejorro!!'

La escritora e ilustradora Patricia Mas, residente en Palma, ha publicado su primer libro infantil titulado ¡¡Socorro, abejorro!!, de la mano de la editorial especializada en literatura infantil y juvenil Editorial Gusanillo.

La obra combina humor e ilustración para abordar temas como los prejuicios y el respeto a las diferencias, desde una perspectiva accesible para el público infantil.

El libro narra la historia de un abejorro que decide embarcarse en un crucero para cumplir su sueño de viajar, pero su aspecto genera rechazo entre los pasajeros, hasta que una inesperada intervención de la capitana del barco pone en valor su derecho a disfrutar como cualquier otro.

'¡¡Socorro abejorro!!' la obra de Patricia Mas / Editorial Gusanillo

Patricia Mas, originaria de Alicante, vivió varios años en Palma antes de regresar a su ciudad natal, aunque hace dos años decidió volver a establecerse en la isla, donde actualmente reside.

Formada en Filología Inglesa y Magisterio en Lengua Extranjera, trabajó durante años como profesora, pero siempre mantuvo el interés por la ilustración. En 2021 realizó un curso online de ilustración profesional y descubrió una especial afinidad con la ilustración infantil.

“Me encantó y mandé varias obras a concursos hasta que decidí enviar una a una editorial. A Editorial Gusanillo les encantó”, explica Mas.

Su obra se caracteriza por un enfoque visual desde el punto de vista del abejorro, lo que permite que los personajes humanos aparezcan como figuras gigantes, un recurso que, según la autora, facilita la empatía en los lectores infantiles.

La autora tiene previstas varias presentaciones de cuentacuentos en Mallorca, entre ellas en la Librería Lila i els Contes en septiembre, y en la Biblioteca Pública de Palma, que recientemente ha finalizado su reforma.

Además, ya trabaja en dos nuevos proyectos: Dibuja Ardilla, una historia sobre la imaginación sin límites, y una obra en dos partes dedicada a los abuelos, titulada Lluvia de yayos y Las Mantayayas.