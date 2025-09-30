La 'escalinata' gótica de la calle del Agua era "la más bonita de Palma"

“Fui el primero en identificar que esta escalinata había viajado a Estados Unidos, aunque desconocía dónde se encontraba ni si se había perdido. Siempre imaginé que algún día reaparecería”. Con estas palabras, el historiador Jaume Llabrés celebra el hallazgo en el Museo de Arte de la Universidad de Princeton, hoy expuesta junto a una galería procedente de Can Aiamans.

Llabrés explica que la escalinata gótico-renacentista pertenecía a Can Nogués y contaba con “la barandilla gótica más bonita de Palma”. El edificio, situado entre la Font d’es Sepulcre y la calle de Sant Gaietà, fue demolido durante la apertura de la avenida de Jaume III, arrasando con un tramo de viviendas históricas que formaban uno de los conjuntos arquitectónicos más singulares de la ciudad.

A pesar de la desaparición del inmueble, la escalera quedó documentada. En 1928, el arquitecto norteamericano Arthur Byne, gran conocedor de Mallorca, la dibujó en su obra Majorcan Houses and Gardens, donde la describió como una pieza excepcional y la situó expresamente en la calle del Agua.

Traslado a Son Hugo

La historiadora Magdalena Quiroga cita a Gabriel Alomar para destacar que la casa de la calle del Agua donde se encontraba la escalinata pertenecía a la familia Nogués, conocidos también como los Asprer. Sostiene que el inmueble desapareció en 1920 con la apertura de la avenida de Jaime III y se trasladó la escalinata hasta la finca Son Hugo, que era de la familia Ferragut en el siglo XVII: “Estoy investigando cómo llegó hasta ahí, pero es casi seguro que la trasladaron hasta allí antes de enviarla a EE.UU.”

El destino de la barandilla no puede entenderse sin la colaboración entre Byne y el anticuario mallorquín Josep Costa 'Picarol'. “Costa era el anticuario de la época y lo dominaba todo, por lo que era normal que los dos se entendieran. Conocía las casas señoriales y el patrimonio, y podía negociar directamente con los propietarios”, señala Llabrés.

Byne, instalado en Madrid, convirtió su faceta de arquitecto y escritor en una tapadera perfecta para exportar patrimonio: “Enviaba desde toda España elementos arquitectónicos a Estados Unidos. Hacía de ‘espía’: escribía libros, contactaba con lo mejor de cada provincia y, como la legislación lo permitía, se expolió mucho. Tenía casa en Madrid y se llevó patrimonio y mobiliario, pero sobre todo artesonados mudéjares, claustros, patios y portales. Todo hacia Estados Unidos”.

Archivo de Costa

Mallorca también se vio afectada. “Seguramente Costa fue el contacto de Byne en la isla. Hicieron negocios juntos”, afirma Llabrés. Parte de esa relación ha quedado reflejada en el archivo de Josep Costa, que actualmente ofrece en venta la galería Adrià Codina de Lleida por 387.000 euros y que contiene información inédita sobre estas operaciones. A esta documentación se suman papeles conservados en Estados Unidos que confirman que, junto a la barandilla de Can Nogués, también viajaron columnas y balaustradas de Can Aiamans.

“Siempre se había dicho que se habían llevado la escalera original de la posada de s’Estorell, pero no es verdad: se llevaron la de Can Nogués. Lo que sí se llevaron fue la galería renacentista. Cogían cosas de un sitio y de otro, y el cliente americano se creía que compraba un patio entero”, detalla Llabrés.

Uno de los grandes compradores fue el magnate William Randolph Hearst. “Le vendían la moto: le enviaron la mejor galería renacentista que había en Palma y la mejor barandilla gótica de la ciudad. Le hicieron creer que todo era un mismo patio, cuando en realidad era un pastiche con lo mejor que habían encontrado en Ciutat”.

El negocio no estaba exento de sombras: las dimensiones de las mansiones norteamericanas no coincidían con las de los palacios mallorquines, y para que las piezas encajaran se recurría incluso a falsificaciones. “Era un mercado con una parte oscura. Se hacían falsificaciones, se disfrazaba la procedencia y, si la legislación no lo permitía, las autoridades miraban hacia otro lado”, recuerda Llabrés.

Tras décadas de misterio, la escalinata de Can Nogués ha reaparecido en Princeton. Para Llabrés, el hallazgo confirma lo que sospechaba desde hacía años: “Se había dicho que la escalera que viajó a América era la de s’Estorell, pero no era cierto. Era la de Can Nogués”. La historia de la barandilla de la calle del Agua es también la de una época en que el patrimonio mallorquín se dispersó por el mundo, víctima de la falta de protección legal, el apetito de los coleccionistas y la habilidad de intermediarios como Costa y Byne.