Los Enderrock eligen como Mejor disco del año 'Precipitacions', de Saïm, y reconocen a Pere Estelrich con el Premi a la Personalitat

Los VIII Premis de la Música Balear, los Enderrock 2025, tienen de momento un marcado acento felanitxer. El trío de Felanitx y Manacor Saïm, integrado por el cantante y guitarrista Joan Roig y los hermanos Dani (batería) y Natàlia Gómez (bajo y voz), ha sido distinguido con el galardón a Mejor Disco del Año por Precipitacions, doce canciones definidas por un sonido afilado con guiños al post-hardcore de los 90; y Katana, de la cantante de Portocolom Maria Hein, se ha llevado el de Mejor Disco de pop de autor. Así lo ha anunciado hoy el editor de la revista Enderrock, Lluís Gendrau, en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en la Misericòrdia, donde se han dado a conocer todos los ganadores de los Premis de la Crítica, otorgados a partir de la votación de 30 periodistas de Catalunya y Balears, y los tres Premis Especials, otorgados al musicólogo, matemático y periodista Pere Estelrich (Felanitx, 1955), Premi Enderrock-Obra Cultural Balear a una Personalidad; el grupo de música vocal Cap pela (a la Trajectoria); y Antònia Font, premio de Honor de la Música Balear por su glorioso legado.

“Para mí este premio supone un reconocimiento enorme, por partida doble. Por un lado, porque me propone la Obra Cultural Balear, una institución muy solvente y con muchísimo carisma; y por el otro, porque la mía es una trayectoria que he hecho pasando gusto, disfrutando, y encima ahora se reconoce. Estoy también muy agradecido a Diario de Mallorca, porque me ha permitido hacer mi trabajo, divulgar la música. Y también creo que está muy bien premiar la labor de personas que no son músicos pero que trabajan a favor de la música”, ha declarado un radiante Pere Estelrich al saberse distinguido.

Pere Estelrich, Premi Enderrock-Obra Cultural Balear a una Personalitat / B. Ramon

Fades, uno de los grandes favoritos de la votación popular

El anuncio de los premios de la crítica y los Premis Especials son la antesala de la gran noche del miércoles 5 de noviembre, cuando se celebrará la gala de esta octava edición en el Teatre Principal de Palma, a partir de las 20 horas. Fades, con cuatro nominaciones en los premios de votación popular, Maria Hein y Pèl de Gall, con tres, y Xavibo, con dos, se perfilan como los grandes favoritos a la hora de triunfar en esa esperada ceremonia, en la que actuarán, entre otros, grupos como Animals Marins, Ánimos Parrec, Cabot y Mon Joan Tiquat, uno de los finalistas en la última edición del Concurs Pop Rock.

Volviendo a los Enderrock de la Crítica, otros grupos y solistas premiados han sido Negre, por Encara un misteri (Mejor disco de pop rock); Anna Ferrer, por ‘Parenòstic’ (Mejor disco de folk); Marco Mezquida & Chicuelo, por Del alma (Mejor disco de jazz); y Fades, por Metallix (Mejor disco de música urbana).

El jurado de los galardones de la crítica también ha elegido <363 Re-visions de la Palestina, de Miquel Brunet (Mejor disco de clásica); Fel, de Marasme (Mejor disco de rock); Fer com si tot fos no res, de Alanaire (Mejor disco revelación); y Plaza patines, de Go Cactus (mejor disco en lengua no catalana).

Foto de familia de algunos de los ganadores de los Premis Enderrock, hoy en la Misericòrdia, junto a los responsables de estos galardones / B. Ramon

2025, un año excepcional

Otros álbumes como Consolacions, de Miquel Serra; Bunker Rococo, de Maika Makovski; Nostalgia Airlines Souvenir, de Maria Jaume; o Planetosky S.A., de Plan-ET, también forman parte de la lista de los 25 mejores discos baleares, según la crítica, publicados entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, “un año excepcional” en palabras de Lluís Gendrau, quien ha recordado que se editaron en esa franja de tiempo hasta 125 discos, un 50 por ciento más que en el ejercicio anterior.

“Nunca había pasado que se hubieran publicado 125 referencias en catalán y música instrumental en un solo año”, ha subrayado Gendrau, “y si este dato es ya muy buena noticia, el récord alcanzado lo es aún más si añadimos que supone un 50% más que el año anterior. La producción crece año tras año en calidad, diversidad y cantidad, y es motivo de celebración”, ha afirmado el editor de Enderrock, quien también ha querido destacar el gran número de voces femeninas que se han incorporado al panorama musical en los últimos años.

Faltan bolos y más apoyo institucional

La nota reivindicativa la ha puesto el músico Josep Cabot, del grupo Cabot, quien ha afirmado que “todo crece” pero ha lamentado que “faltan bolos, faltan conciertos. Estos premios motivan pero necesitamos más apoyo institucional para que suenen nuestras canciones, nuestros discos”.