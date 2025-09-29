U.R. Bad: «Ganar el Pop Rock es una oportunidad muy grande»

Que U.R. Bad sea calificada como una banda joven no solo tiene que ver con que el grupo lleve poco tiempo tocando, sino que también lo es porque las edades de sus cuatro integrantes oscilan entre los 15 y los 18 años. El pasado sábado ganaron el Concurs Pop Rock de Palma, algo que no se esperaban y ayer aún estaban asimilando.

Las hermanas Xisca (guitarra solista y coros) y Aina Muelas (bajo), Sergi Barceló (batería) y Nora Roldán (voz y guitarra rítmica) tienen las ideas claras, les gustaría dedicarse profesionalmente a la música y están convencidos de que sin la amistad que les une su proyecto no funcionaría.

Ganar el Pop Rock «es una oportunidad muy grande para nosotros, nos ha dado a conocer y supone mucha visibilidad», comenta Aina Muelas sobre su participación y victoria en el concurso. La del pasado sábado por la noche en ses Voltes se ha convertido en su actuación más especial y la disfrutaron. Hasta el momento habían tocado en alguna verbena, en Es Gremi y en la Factoria del So.

La decisión de presentarse a este concurso la tomaron entre todos y, de hecho, ya lo habían intentado el año pasado. En esta edición se ha dado la circunstancia de que pasaron a la semifinal como banda y también lo hizo Xisca como artista en solitario. «Me hice la competencia», bromea. En cuanto a su juventud, «la edad solo es un número. Ser más joven o más mayor, si lo haces bien, ya puedes tener 15 o 40 que tocarás igual», comenta el batería.

U.R. Bad define su música como un rock clásico, con ritmos limpios que enganchan a la gente. Cantan en inglés y componen sus temas y los tocan teniendo muy presente lo que escuchaban siendo niños en sus casas. Al hablar de grupos que les han inspirado mencionan a Nirvana, Ramones, Green Day y Joan Jett, a quienes versionaban. «Tenemos esta esencia», afirma Aina.

El premio se queda en la sala donde ensayan, en Portocolom, de donde son las tres componentes del grupo, mientras que el batería es de Manacor. Se juntan para tocar cada semana, una o dos veces, dependiendo de si tienen conciertos o no.

Xisca y Nora se conocieron en el instituto y se hicieron amigas. Como cada una tocaba la guitarra, decidieron probar a juntarse. Salió bien y pensaron en formar una banda. Era el año 2020, por lo que eran unas niñas. En ese momento entró Aina para tocar el bajo. Empezaron a componer temas propios y necesitaban una batería. Y ahí es cuando aparece Sergi. «Ahora mismo estamos muy bien tocando juntos», afirma él. «Tenemos 15 canciones propias y producidas, con videoclip, tenemos siete. Tenemos un EP que contiene cinco de estas canciones y seguiremos grabando y sacando más temas», comenta Xisca. La composición parte de ella y de Roldán, pero después los otros dos componentes de U.R. Bad hacen sus aportaciones. Todos ellos han ido a clases de música, aunque no provienen de familias de músicos, a excepción de Barceló, que comparte el amor por la batería con su padre.

Sus planes inmediatos son seguir componiendo y grabando más temas, con ese objetivo de dedicarse a la música de forma profesional. Mientras, cada uno de ellos prosigue con sus estudios, que curiosamente no tienen nada que ver con disciplinas artísticas.