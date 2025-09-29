Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El gallinero

Teatro en viñetas y dos recomendaciones

Una de las escenas de la obra teatral ‘Teo té una cita’.

Una de las escenas de la obra teatral ‘Teo té una cita’.

Rafa Gallego

Rafa Gallego

Puede que no estemos ante la mejor edición del Teatro de Barra (esta vez dedicada al cómic), aunque todas las piezas tienen motivos para entrar a verlas. Entre dos mons y La caiguda de la Casa Wayne (ambas sobre el universo de Batman) porque son las que más teatro contienen; Totor, por el ajuste de cuentas del final; Teo té una cita, por ver actuar a Pat Aguiló y Toni de los Ángeles y Ding por algunos de sus gags.

Entre dos mons es la única que se escapa del género cómico («Tebeo crepuscular» dice la ficha). Bien escrita y dirigida por Josep R. Cerdà, interpretada por Aina Zuazaga y Àlex Tejedor, es un homenaje a Guilem March – uno de nuestros mejores ilustradores – y a su personaje Karmen. Reflexiva, filosófica, convincente.

Xisco Joan (autor y director) nos presenta en La caiguda de la Casa Wayne a un Batman (Enric García) en decadencia y a un Robin (Pedro Orell) que intenta sostener al jefe. Los momentos cómicos, la mayoría, están salpicados por la nostalgia y la denuncia de algunas de las miserias de la actual sociedad.

Santi Celaya recupera en Totor los orígenes de Tintin y deja en manos de David Mataró la dirección. Aina Cortés y Guillem Juaneda tiran de sus recursos cómicos, que no son pocos, y la pieza cumple sus objetivos: divertir y recordar lo que fue Hergé.

Teo té una cita supone el debut de Deneb Alonso como autora y ha escogido a Luca Bonadei para dirigir a los referidos De los Ángeles y Aguiló, que se deberían prodigar más. Comedia, sí, pero con el amargo regusto de los personajes que no acabaron de evolucionar por exigencias del guion. Tierna y entretenida.

Ding, de Marga Arrom (una habitual) parte de la original idea de un speed dating entre humanos y superhéroes y basa su éxito en los giros de guion y los chistes. Cata Rosell y Joan Manel Vadell vuelven a exhibir su química.

No os perdáis lo último de Hermanas Picohueso y de Miquel Mas Fiol. Las primera presentaron Skai is ful en el Cíclop de Sineu; un propuesta que mete al espectador en universo muy loco a cuenta de los señoros que siempre han tenido las ínfulas de conquistar el cielo, entre otros territorios. Y el dramaturgo y director sigue con la gira de Els carnissers, que capta perfectamente la esencia de la novela de Guillem Frontera gracias a una adaptación trabajada y al desparpajo de Catalina Florit, Xavi Frau i Lluís Fabrer sobre el escenario.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents