Teatro en viñetas y dos recomendaciones

Puede que no estemos ante la mejor edición del Teatro de Barra (esta vez dedicada al cómic), aunque todas las piezas tienen motivos para entrar a verlas. Entre dos mons y La caiguda de la Casa Wayne (ambas sobre el universo de Batman) porque son las que más teatro contienen; Totor, por el ajuste de cuentas del final; Teo té una cita, por ver actuar a Pat Aguiló y Toni de los Ángeles y Ding por algunos de sus gags.

Entre dos mons es la única que se escapa del género cómico («Tebeo crepuscular» dice la ficha). Bien escrita y dirigida por Josep R. Cerdà, interpretada por Aina Zuazaga y Àlex Tejedor, es un homenaje a Guilem March – uno de nuestros mejores ilustradores – y a su personaje Karmen. Reflexiva, filosófica, convincente.

Xisco Joan (autor y director) nos presenta en La caiguda de la Casa Wayne a un Batman (Enric García) en decadencia y a un Robin (Pedro Orell) que intenta sostener al jefe. Los momentos cómicos, la mayoría, están salpicados por la nostalgia y la denuncia de algunas de las miserias de la actual sociedad.

Santi Celaya recupera en Totor los orígenes de Tintin y deja en manos de David Mataró la dirección. Aina Cortés y Guillem Juaneda tiran de sus recursos cómicos, que no son pocos, y la pieza cumple sus objetivos: divertir y recordar lo que fue Hergé.

Teo té una cita supone el debut de Deneb Alonso como autora y ha escogido a Luca Bonadei para dirigir a los referidos De los Ángeles y Aguiló, que se deberían prodigar más. Comedia, sí, pero con el amargo regusto de los personajes que no acabaron de evolucionar por exigencias del guion. Tierna y entretenida.

Ding, de Marga Arrom (una habitual) parte de la original idea de un speed dating entre humanos y superhéroes y basa su éxito en los giros de guion y los chistes. Cata Rosell y Joan Manel Vadell vuelven a exhibir su química.

No os perdáis lo último de Hermanas Picohueso y de Miquel Mas Fiol. Las primera presentaron Skai is ful en el Cíclop de Sineu; un propuesta que mete al espectador en universo muy loco a cuenta de los señoros que siempre han tenido las ínfulas de conquistar el cielo, entre otros territorios. Y el dramaturgo y director sigue con la gira de Els carnissers, que capta perfectamente la esencia de la novela de Guillem Frontera gracias a una adaptación trabajada y al desparpajo de Catalina Florit, Xavi Frau i Lluís Fabrer sobre el escenario.