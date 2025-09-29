La Semana de la Arquitectura 2025 invita a reflexionar sobre memoria, patrimonio e innovación en Baleares

El Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares (COAIB) celebrará del 2 al 10 de octubre una nueva edición de la Semana de la Arquitectura, con actividades en Mallorca, Menorca e Ibiza. Durante diez días, arquitectos, estudiantes, profesionales y ciudadanía podrán disfrutar de un programa amplio y diverso que invita a la reflexión, recupera la memoria colectiva y ofrece experiencias directas con el patrimonio construido.

La Semana comienza el jueves 2 de octubre, en Menorca, con la proyección del documental Sáenz de Oiza: No te mueras sin ir a Ronchamp, un homenaje a una de las figuras clave de la arquitectura española del siglo XX. Esta mirada a la obra del arquitecto tendrá continuidad en Mallorca, donde el martes 7 de octubre se conmemorará el 25º aniversario de su muerte con una visita a la Casa Huarte de Pollença, recientemente declarada Bien de Interés Cultural, guiada por su hijo, el arquitecto F. Javier Sáenz Guerra, quien además ofrecerá una conferencia en el Club Pollença sobre el legado y la vigencia de la obra de su padre.

Además, el viernes 3, se presentará en Menorca la publicación que recoge las dos últimas ediciones de los Premios de Arquitectura de la isla, correspondientes a los períodos 2013-2017 y 2018-2022. El sábado 4 se llevará a cabo una visita al geriátrico de Es Castell, dirigida a los colegiados. La semana en Menorca culminará el viernes 10 con la conferencia Memoria e invención de los arquitectos Nieto & Sobejano.

Por otro lado, en Ibiza el viernes 3 de octubre se vivirá una de las citas más esperadas: la conferencia titulada Architecture of care de la arquitecta de renombre internacional Benedetta Tagliabue. Asimismo, también se podrá visitar, durante estos días, la exposición El final del camino de Pedro María Asensio, que se inauguró el pasado 19 de septiembre y permanecerá abierta hasta el 16 de enero de 2026.

Mallorca: exposiciones, memoria y nuevos proyectos

Los actos en Mallorca comenzarán el lunes 6 de octubre, coincidiendo con el Día de la Arquitectura, con la inauguración de la exposición virtual Retrospectiva de carteles de la Demarcación de Mallorca del COAIB (1973-2023), una muestra que ofrece un recorrido por medio siglo de imágenes gráficas vinculadas a la actividad colegial y que podrá visitarse hasta el 14 de noviembre en la sede de la Demarcación de Mallorca.

Además, Palma acogerá la conferencia inaugural y la exposición del concurso de ideas para el nuevo edificio del ICAIB en Inca, con la participación de los equipos ganadores María Díaz Arquitectos y Ar3 arquitectes, que presentarán el proyecto. El jueves 9, se pondrá el foco en la figura de Carlos Puente, con una exposición monográfica y una mesa redonda que contará con la participación de destacados profesionales como Martí Lucena, Alfons Romero, Guillem Tomàs y Bernat Nadal.

La semana culminará el viernes 10 de octubre con un acto especialmente significativo: la colocación de una placa DOCOMOMO en el Mallorca Tenis Club de Palma, proyectado por Francesc Mitjans, que incluirá una visita guiada a cargo del arquitecto Jaime Revuelta. Esta será la tercera placa DOCOMOMO que se asigna en las Islas Baleares. DOCOMOMO es la Organización de Documentación y Conservación de Edificios, Lugares y Barrios del Movimiento Moderno, un organismo internacional que tiene como objetivo inventariar, estudiar y proteger el patrimonio arquitectónico del siglo XX vinculado al Movimiento Moderno. La incorporación del Mallorca Tenis Club en este catálogo reconoce su valor como testimonio de una época y pone de relieve la necesidad de preservar este tipo de edificios para las futuras generaciones.

Una mirada al futuro sin olvidar el pasado

El presidente de la Demarcación de Mallorca, Joan Cerdà, ha destacado que “este año hemos querido poner énfasis en el diálogo entre memoria y futuro. Recuperamos figuras clave de nuestra profesión, como Carlos Puente, y al mismo tiempo apostamos por nuevas miradas, exposiciones y visitas que permiten conectar con las generaciones más jóvenes y con la sociedad en general”.

Finalmente, el decano del COAIB, Bernat Nadal, ha subrayado que “la Semana de la Arquitectura es una cita imprescindible para poner en valor el trabajo de los arquitectos y arquitectas de Baleares. La arquitectura no es solo una disciplina técnica, es una herramienta de transformación social y cultural que nos ayuda a construir un futuro más sostenible, inclusivo y enraizado en nuestro patrimonio”.

La Semana de la Arquitectura 2025 quiere acercar la arquitectura a la ciudadanía y reivindicar la labor de los profesionales que, con su trabajo, contribuyen a mejorar los espacios donde vivimos. Conferencias, exposiciones y visitas configuran un programa que establece un diálogo entre memoria y futuro, entre patrimonio e innovación.