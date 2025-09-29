Música por la igualdad

Cor de s’Aula de Música

Mar Grimalt

Plaça de l’església de Portocolom

27-09-2025

Calificación: ***½

El pasado sábado tuvo lugar, en la plaza de la iglesia de Portocolom, un concierto para celebrar los diez años del colectivo Felanitx per la igualtat. En el acto participaron el Cor de Gospel del Aula de Música y la cantautora Mar Grimalt.

La formación coral, formada por un amplísimo número de voces femeninas y algunas, pocas, masculinas, está dirigida por Annabel Villalonga, quien también toca la guitarra. Abrió la sesión ofreciendo un repertorio lleno de ritmos tomados de la música religiosa propia de la liturgia afroamericana, mezclándolos con melodías conocidas del blues o de los espirituales negros. Así, sonaron el famoso Oh happy day, algún Allelluya, I will follow him de la película Sister act y, por supuesto un Amazing grace , acompañado por el sonido de una xeremia, esta vez tocada por una mujer, Cati Obrador, cosa extraña y que debería convertirse en habitual, pues este instrumento, hasta ahora, parecía, inexplicablemente, reservado a los hombres.

Hay que decir que, en sus dos años de existencia, ese coro de gospel ha mejorado notablemente, pues si en la presentación pública a finales de 2023 se hicieron evidentes algunos desajustes, en la sesión que comentamos sonó mucho más conjuntado, equilibrado y con una afinación muy mejorada. El trabajo realizado se nota en todos los sentidos.

La velada terminó con la actuación de una de las voces más interesantes del panorama musical de la isla, la cantautora Mar Grimalt. Con solamente una guitarra que alternó con algún elemento de percusión básica y en un tema concreto con un pequeño sintetizador, la cantante de Felanitx ofreció un repertorio marcado por la unión entre la modernidad, con sonidos y ritmos contemporáneos, y la tradición, siempre a partir de melodías muy inspiradas.

Mención especial merecen los dos temas compuestos a partir de textos del poeta Miquel Bauçà, siempre eclécticos y bien enmarcados armónicamente, eso sí, a partir de una simulada sencillez. También remarcables la canción escrita por su madre cuando era adolescente y que Mar recuperó y el tema breve, pero contundente, compuesto sobre un poema de Gloria Julià, presente en la sesión.

Música variada para acompañar ese aniversario de uno de los colectivos feministas que más han destacado en Mallorca esos últimos diez años.