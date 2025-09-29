La escalinata ‘perdida’ de la calle del Agua de Palma se halla en Princeton junto a una galería de Can Aiamans

La escalinata gótica-renacentista que se atribuye a una casa de la calle de l’Aigua de Palma, y que durante décadas se consideró perdida, se ha exhibido en el Museo de Arte de la Universidad de Princeton junto a una balaustrada y columnas procedentes de Can Aiamans, en la calle d’en Morei, que fueron vendidas y enviadas a Estados Unidos por Josep Costa, ‘Picarol’. De ese envío hay constancia en el legado del dibujante que se ha puesto recientemente a la venta y que está expuesto en una galería de Lleida.

Aunque se han mostrado como un conjunto, actualmente el propio Princeton University Art Museum especifica en su web como elementos diferenciados la escalinata gótica atribuible a una casa de la calle de l’Aigua y una «galería (balaustradas y columnas) probablemente de Can Ayamans (Casa Ayamans)», en Palma y datada en el siglo XV-XVI. El museo, que en breve inaugurará un espacio reformado, también advierte de que esas piezas, donadas en 1955 por la baronesa Cassel van Doorn, no están en exhibición actualmente.

Actual calle de l'Aigua, en Palma. / GUILLEM BOSCH

Tal como publicó este diario ayer, el profesor Enric Mallorquí-Ruscalleda identificó en el Princeton University Art Museum una escalinata gótico-renacentista como la escalera ‘perdida’ de la calle de l’Aigua. Estando allí para trabajar en un doctorado, la conservadora del museo le solicitó ayuda para traducir las inscripciones de las piezas. El doctorando reconoció el catalán medieval y tradujo lo escrito en la piedra, que resultó ser una oración. Al tener tan presente esta escalinata, constató que era la misma que aparece en un grabado realizado por el tratante de arte norteamericano Arthur Byne durante un viaje a Mallorca. Da la casualidad de que este estadounidense hacía negocios con Costa.

Algunos investigadores sostienen que ‘Picarol’, que entre muchas otras actividades fue anticuario, pudo complementar en 1929 el envío del patio de Can Aiamans a Byne con una escalera de otra casa, que podría ser la que salió de la calle de l’Aigua. El destinatario de todo este patrimonio mallorquín, según figura publicado en diversos estudios, era el magnate de la prensa William Randolph Hearst, que quería incorporar un patio histórico a un castillo de su propiedad.

Pieza de la escalinata con las inscripciones. / Enric Mallorquí­-Ruscalleda

Adrià Codina, el galerista que adquirió el legado de Costa, y el historiador Albert Velasco confirmaron ayer que en la correspondencia entre ‘Picarol’ y Byne se tratan detalles del envío de las piezas de piedra que salieron de Palma. En las cartas, el norteamericano manifestaba su preocupación por el correcto embalaje de ese patrimonio arquitectónico, que Costa afirmaba haber comprado años antes por unas 3.000 pesetas y que había encontrado en un estado de abandono en una cochera de una calle cercana a Can Aiamans.

En el artículo La escalera en los patios señoriales de Palma de Mallorca: tipología y ornamentación, Miquel À. Capellà Galmés y Joan Domenge i Mesquida se refieren al extravío de la escalinata que Enric Mallorquí-Ruscalleda identificó en Princeton. «Según Gabriel Alomar, procedía de una vivienda que perteneció a la familia Nogués, situada en la parte de la calle del Agua que desapareció con la apertura de la avenida de Jaume III en 1948. No obstante el inmueble se había demolido con anterioridad, hacia 1920, y la baranda fue exportada a Norteamérica. De nuevo la relación Costa-Byne puede ser la clave para entender la emigración de este preciado bien», mencionan en su investigación.

Adrià Codina y Albert Velasco han sido contactados por otros historiadores para consultar los documentos de Josep Costa para esclarecer el paradero de ese patrimonio que ‘Picarol’ vendió.

La inscripción en la escalinata

La localización de la escalinata que una vez perteneció a una casa de Palma y que ahora permanece en el museo de la Universidad de Princeton está ligada a esa traducción que hizo Enric Mallorquí-Ruscalleda.

El texto traducido es el siguiente: (Parte exterior, de arriba hacia abajo)

"Fueron escuchados

por los santos Padres Apostólicos

y él canta sus desgracias,

porque quien danza

será llevado por el magnánimo

[,] nuestro Padre [,]

que nos posee

incluso ahora, después de nuestra muerte."

(Parte interior, de arriba hacia abajo):

"No te alaban, Señor,

no esos hombres

que descienden al Infierno.

¿[Ni siquiera] [esos] [hombres] [perdidos]?

Porque a todos los que no lo aman (al Señor),

Él nos hará de

Espíritu

para triunfar en el juicio final."