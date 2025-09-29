La consellera insular Antònia Roca ratifica que la escalinata ‘perdida’ no tenía ninguna protección

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha reaccionado con “sorpresa” ante el hallazgo de la escalinata gótica-renacentista que se atribuye a una casa de la calle de l’Aigua de Palma y que durante años se consideró perdida. Esta pieza, al igual que una balaustrada y columnas procedentes de Can Aiamans, en la calle d’en Morei, están en la actualidad en el Museo de Arte de la Universidad de Princeton, después de que, en 1929, Josep Costa ‘Picarol’ la vendiera y enviara al marchante de arte Arthur Byne, según desveló el pasado fin de semana Diario de Mallorca.

“Sinceramente, me sorprendió cuando leí la noticia en la prensa. Me llamó la atención, no tenía conocimiento” de la existencia de esta escalinata ‘perdida’, identificada por el investigador y profesor universitaio Enric Mallorquí-Ruscalleda después de que en 2010 la curadora del Princeton University Art Museum contactara con él para ver si le podía ayudar a descifrar una inscripción medieval de esta pieza, que había sido donada por la baronesa Cassel van Doorm al museo en 1955.

“Esta misma mañana he hablado con los técnicos de Patrimoni para ver qué información teníamos o qué sabían a nivel de Patrimoni del Consell sobre el tema, y por lo que han podido mirar los técnicos en principio no tiene ninguna protección, no es un bien catalogado”, ha comentado a este diario Antònia Roca.

Balaustrada y columnas atribuidas a Can Aiamans y la escalinata que permanecen en Estados Unidos / Princeton University Art Museum

“Al no estar protegida se podía vender”, ha subrayado la vicepresidenta de una institución, el Consell, cuya función es proteger, salvaguardar, conservar y divulgar el patrimonio histórico de Mallorca.

“Patrimonialmente, los técnicos no le han dado mucha relevancia”, ha asegurado otra portavoz del Consell, quien ha afirmado que “si hay que dar algún paso más pues técnicamente se mirará”.

“Lo que hacemos diariamente desde el Consell es proteger el patrimonio para que luego no pasen estas cosas”, porque hechos como este suceden “cuando no se ha hecho el trabajo previo”, ha añadido.