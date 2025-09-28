Identificada en EEUU una escalinata ‘perdida’ de la calle del Agua de Palma

El doctor en literatura española y portuguesa Enric Mallorquí-Ruscalleda afirma que la casualidad a veces juega un papel fundamental en un hallazgo. Fue así como identificó una escalinata gótico-renacentista que había pertenecido a una casa de la calle del Agua de Palma, y que se consideraba desaparecida, en el museo de arte de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, donde él estaba trabajando en su tesis doctoral.

Fue en 2010 cuando la curadora del Princeton University Art Museum contactó con Enric Mallorquí-Ruscalleda por si le podía ayudar a descifrar una inscripción medieval en una escalinata gótica flamígera del siglo XV que tenían en una sala. La pieza había sido donada por la baronesa Cassel van Doorn al museo en 1955 y desde entonces había sido montada y desmontada varias veces, por lo que desconocían si el orden de las piezas y del escrito que había en ellas era el correcto.

Otra imagen de la escalinata de origen mallorquín. / Princeton University Art Museum

El investigador catalán reconoció la lengua de la inscripción, que resultó ser un dialecto balear medieval. Y comenzó a trabajar en su traducción al inglés para que el museo pudiera ordenar las históricas piezas que componen la escalinata. El texto es una oración que implora la misericordia del Señor, informa el experto.

La casualidad también jugó un papel importante cuando este profesor, leyendo un estudio del investigador Joan Domenge Mesquida sobre el gótico en Mallorca, se fijó en un dibujo realizado por el tratante de arte Arthur Byne de una escalinata de la calle del Agua de Palma. En la investigación también se reproducía un grabado del escritor y pintor J. B. Laurens de un patio de una casa de Palma sin identificar, con «una imponente escalinata del mismo tipo». Reconoció la pieza que permanecía en Princeton hasta ese momento sin identificar, pero para asegurarse de que era la misma se puso en contacto con Domenge, quien le ratificó su teoría. La escalinata ‘perdida’ había sido encontrada.

Detalle de una de las piezas con inscripciones de la escalinata. / Enric Mallorquí-Ruscalleda

La documentación sobre esta escalinata en el museo de la universidad norteamericana era «escasísima», comenta el investigador. Pudo saber que había pertenecido a una prominente familia mallorquina y que había sido adquirida por Arthur Byne en Madrid y que en 1929 pasó a manos del barón Cassel van Doorn. En 1955, la baronesa la donó al Princeton University Art Museum.

Enric Mallorquí-Ruscalleda. / .

El hallazgo fue recogido en el artículo de Mallorquí-Ruscalleda De Palma a Princeton: Reconstrucción y traducción de la escalinata (perdida) gótico-renacentista de la Calle del Agua en la publicación especializada Mirabilia Journal el pasado año.

Mallorquí-Ruscalleda abandonó Princeton en 2013 y desconoce cuál es la ubicación actual de la escalinata, aunque el museo ha efectuado obras que inaugurará el próximo mes de octubre.