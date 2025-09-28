Cualquiera se apunta a un debate en público tras el asesinato de Charlie Kirk

Uno de mis últimos debates en público me emparejó a Lolo Rico. El asunto era la violencia y, aunque el público se había congregado para rendir tributo a la inventora de ‘La bola de cristal’, logré que huyeran en masa en cuanto recordé la pujanza de la ley del más fuerte como imperativo ecológico. Por ejemplo, en la carrera entre espermatozoides que ganó nuestro aspirante. Por primera vez, mis padres asistían como público a un acto de su hijo, la impresión debió ser desoladora y no se repitió. A cambio, me convertí en lector impenitente de Santiago Alba Rico, hijo de la estrella televisiva.

La evocación nostálgica del vaciado pacífico y ordenado de una sala de conferencias suena pueril, en los tiempos en que un debate frente al público puede costar un apuñalamiento masivo como en Salman Rushdie, o un disparo letal al cuello como en Charlie Kirk. A nadie se le ocurriría compararlos intelectualmente, pero cualquiera se apunta hoy a la cima burguesa de un acto frente a una audiencia desconocida, a la vista de cómo la gastan sus miembros más dislocados.

Al margen de su escuálido nivel de acierto al pronosticar catástrofes, los intelectuales son los ejemplares más cobardes de la creación. La esencia de su actividad consiste en rehuir el combate, ahora deben enfrentarse a la perspectiva del fuego real. Aunque dispuestos a cualquier traición a sus principios para congraciarse con la audiencia, ni este mimetismo los librará de un francotirador en un tejado aledaño al campus.

Hablamos de Estados Unidos, de acuerdo, pero la repercusión global del asesinato de Kirk afecta por fuerza al conferenciante incluso español colocado ante el pelotón de una audiencia indescifrable. Hay opulentos ciudadanos occidentales dispuestos a tirotear a personas que hablan, una forma como cualquier otra de no trabajar.

No es una exageración, todos los influencers americanos de postín han contratado seguridad privada, así lo confesaba esta semana en pantalla la rabiosa trumpista Megyn Kelly. Una charla se ha convertido en una actividad de alto riesgo, las críticas por la ausencia de controles se amontonarán demasiado tarde.

Sin ánimo alguno de excitar una reacción violenta, los escenarios con los conferenciantes refugiados detrás de un mobiliario blindado no empeorarán la deprimente escenografía vigente. La imagen de cuatro potentados repantigados en sus sillones recuerda como todas las chapuzas del siglo un sketch de Monty Python. Se trata en este caso de ‘Four Yorkshiremen’, donde el cuarteto presume de sus orígenes humildes. «Nosotros fuimos desahuciados del agujero en el suelo donde vivíamos».

Acertaba de nuevo el Doctor Johnson, al recordar que «cuando alguien sabe que van a ahorcarlo en unos días, su mente se concentra de modo maravillosos». El riesgo no solo eliminará por tanto la autocomplacencia indolente de las mesas redondas, sino que aumentará su productividad intelectual ante la hipótesis de una interrupción precipitada. De repente, los tertulianos tendrán que prestar atención a la audiencia, para identificar a intrusos armados. Y también deberán escrutar a sus compañeros de reparto, porque la tensión en los debates que han seguido al asesinato de Kirk confirma que el tertuliano es un lobo para el tertuliano. Por algo el sketch de los Python acababa con un rotundo «se lo cuentas a los jóvenes de hoy y no te creerán».