DIONÍS A TAULA
Receptes i elaboracions amb la pedra angular de la dieta mediterrània
La Setmana del Llibre en Català sempre és un espai per trobar sorpreses i joies literàries, fins i tot n’hi ha de descatalogades. També se n’hi exhibeixen de noves, com ara el llibre titulat Tapes i còctels amb Oli de Mallorca. Amb una edició acurada de l’editorial Lleonard Muntaner, es presenta un recull de receptes que té l’oli d’oliva verge extra com a protagonista.
Com recorda al pròleg Joan Mayol, biòleg i president de la denominació d’origen Oli de Mallorca, antigament la major part de la producció d’oli es feia servir com a combustible per il·luminar les cases, per exemple, amb llums d’oli, tot i que avui dia l’oli d’oliva és un aliment nutritiu i essencial en la nostra dieta.
El llibre recull un total de 26 receptes de cuina i 11 elaboracions de còctels. Lydia Larrey, autora del llibre, explica que l’obra demostra que l’oli es pot emprar més enllà de trempar amanides i pambolis. Aquesta és la intenció del concurs Oleotapa, celebrat per primera vegada l’any 2013, i d’on provenen moltes de les receptes s’hi recullen. «Per fer el llibre hem demanat als cuiners i coctelers les receptes de bell nou, les han adaptades per poder-les fer a casa i s’han fotografiat una a una», comenta Larrey. De fet, el bon treball fotogràfic es fa palès gràcies al bon enfocament de Cristina Ortega, tot un referent en retrat gastronòmic com ha demostrat en les publicacions El llibre del variat, Berenars a Mallorca o a la revista PastryRevolution, entre altres treballs.
Lydia Larrey també comenta que per impulsar l’ús de l’oli d’oliva de Mallorca ha estat fonamental la col·laboració de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB), amb docents com el solleric Antoni Motoso de qui, per cert, hi ha la recepta d’un còctel. Larrey recorda que en un principi els professors de l’EHIB participaven en el concurs Oleotapa fins que l’any 2015 es va apostar per obrir-lo a professionals del sector. És per aquest motiu que al llibre Tapes i còctels amb Oli de Mallorca han participat figures rellevants de la cuina i de la barra, o bé perquè han guanyat el concurs Oleotapa, o bé perquè han estat ambaixadors o tafoners majors de la denominació d’origen Oli de Mallorca. Larrey també apunta la bona predisposició de Maria Muntaner, de l’editorial, que tot d’una que rebé la proposta de publicar aquest llibre es va mostrar engrescada per tirar endavant el projecte, que ha estat inclòs en la col·lecció Melmelada de Lleonard Muntaner Editor.
L’obra inclou consells, explicacions sobre les varietats d’oliva i puntualitzacions de cuiners i de coctelers sobre quin oli és més convenient usar per a cada preparació. Sens dubte, un llibre que convida a sorprendre amics i familiars amb plats i còctels i que, alhora, inspira a qui el llegeixi a fer-ne de nous.
