Cuina amb memòria
Ous amb tomàtiga i altres hortalisses
L’ou amb tomàtiga, amb múltiples variacions, és un plat senzill i agraït que sovinteja quan les tomàtigues estan al seu punt de maduració
La humanitat, des de sempre, ha reconegut en l’ou el principi de la vida; els Neandertal el consideraven símbol de la fertilitat i de la primavera i de fet, durant aquests mesos, recol·lectaven ous i d’aquí ve, molt provablement, el costum dels ous de Pasqua, presents a moltes cultures. Molts pensen que els ous de color ros són millors que els blancs i de fet a Turquia bullen ous blancs dins cafè, perquè prenguin color. Ni rossos ni grossos són millors; l’important és que siguin frescs i molt millor si les gallines han estat en llibertat i s’han alimentat d’herbes, llavoretes i cucs de la terra.
Ingredients
- 2 ous per persona
- 1 ceba
- 2 pebres verds
- ¼ de pebre vermell
- Tomàtiga abundant
- Alls
- Llorer
- Oli
- Sal
- Unes fulles de julivert.
- En els mesos d’estiu hi diu molt una albergínia tallada en daus.
Preparació
- Sofregirem una ceba tallada fineta dins oli d’oliva.
- Minuts després hi afegirem un bocí de pebre vermell i ho mesclarem.
- Dos minuts després hi afegirem dos pebres verds, tendres, esbocinats amb la mà, en trossos no gaire grossos.
- Si ens hi agrada l’albergínia, en tallarem una mitjancera en daus, que salarem i farem degotar. Una vegada els hem eixugat, les incorporarem al sofregit. Ho courem uns minuts, fins que la ceba i la resta d’hortalisses estiguin al seu punt.
- Hi introduirem uns quants alls estavellats i una fulla de llorer; tot seguit hi abocarem tomàtiga pelada i tallada fineta.
- Aquesta salsa ha de coure uns quants minuts i quan ens agradi de cuita hi abocarem els ous batuts. És l’hora de tastar i salar al gust.
- Remourem la salsa amb els ous fins que quallin. Hi ha d’haver ou en quantitat suficient perquè el plat tengui cos, ens va recomanar Bonaventura Rigo Rotger de Cala Figuera (S’Alqueria Blanca, 1925).
- Ho decorarem amb unes fulles de julivert. Afegí que a casa seva el plat se servia sol o acompanyat de patates fregides.
- Una versió molt més senzilla l’oferí Jaume Sansó Llull, Radó (Colònia de Sant Pere, 1937-2021). Fregirem dos alls tallats finets i poc després hi afegirem tomàtiga tallada abundant i la courem fins que sigui ben feta i es fongui.
- Hi afegirem els ous remenats (un o dos per persona) i ho courem fins que l’ou sigui ben cuit. Ho posarem bé de sal i pebre bo.
