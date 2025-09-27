Juanjo Bona, en Mallorca: "Es más duro 'Masterchef', porque en 'Operación Triunfo' disfruté mucho y me sentía más seguro"

Es su segundo concierto en Mallorca desde su salida de Operación Triunfo. ¿Qué significa para usted volver a la isla con esta gira?

Significa muchísimo para mí. Es reflejo de que la primera parte de la gira fue bien y me siento muy agradecido de poder volver a Mallorca, que es donde empezó todo para mí —fue la primera cita de su primera tournée—. Ese concierto fue de los más especiales y el recibimiento fue increíble.

Esta es la segunda parte de su gira Tan mayor y tan niño. ¿Qué representa para usted ese título y qué quiere transmitir al público con él?

Este título viene a raíz de la canción Mis tías, que fue la primera que saqué del disco, en la que hablo de mi niño interior y de mi persona 'mayor', que también tengo dentro de mí. Conecto mucho con la gente mayor, quizá por haber salido de un pueblo. Además, estoy en un punto de mi vida en el que analizo mucho cómo ha cambiado todo y cómo estoy creciendo. De repente, pasé a tener una vida laboral, ya no soy estudiante y eso es algo que también me preocupa y me hace pensar y reflexionar mucho.

¿Qué pueden esperar los fans que vengan al Trui Teatre el 4 de octubre?

En Mallorca voy a presentar la segunda parte de la gira, en la que hemos querido cambiar la visión del concierto. Es una nueva versión, completamente diferente y más alargada. La primera vez que fui a Mallorca casi ni me acuerdo de los nervios que tenía. Esta vez se me va a ver más sereno y, además, en este poco tiempo he podido madurar y eso se traslada al concierto. Y también habrá momentos para bailar obviamente.

Acaba de estrenar nuevo tema, Así soy ahora. ¿Qué cuenta esta canción?

Esta canción es para mí el cierre de la etapa de mi primer disco, Recardelino. El estilo de la canción se aleja un poco del disco, pero también por una necesidad que tenía yo de sacar algo más movido. Sobre todo, con motivo de la gira, ya que está muy enfocada en hacerla en concierto. Analizando un poco cómo he defendido a mi pueblo y por qué lo he hecho, esta canción representa también un cierre a todo esa defensa que he hecho de mis raíces y mi tradición. Ahora me gustaría indagar en otros temas y cerrar este homenaje con esta canción.

En la canción aparece un contraste entre el “terror” y el “amor” que ha sentido en su pueblo, Magallón (Zaragoza). ¿Qué quería transmitir con esa dualidad?

He hecho un ejercicio de análisis de todo lo positivo y todo lo bueno que me ha hecho ser lo que soy ahora en relación a mi pueblo, tanto físicamente como con su gente y con la jota. Me ha venido muy bien hacer este análisis para mi mente y para mi salud y bienestar actual. También es verdad que, aunque he sacado todo lo bueno, también inevitablemente a veces me acuerdo de lo malo. Así que en esta canción quería sacar alguna puntillita de esas partes negativas que también existen y que desgraciadamente siguen existiendo tanto en mi pueblo como en otros muchos. Nos falta mucho por avanzar. Aun así, es un tema que quizá trate más en el futuro cuando esté más preparado.

¿Esta nueva canción la veremos pronto dentro de un disco?

Es un single aparte que, en lugar de encajarlo como la apertura de un disco futuro, es más el cierre de algo anterior.

Han pasado ya dos años de su edición de OT, que ha vuelto este septiembre con una nueva generación. ¿Cómo ve ahora al Juanjo que entró en la Academia y al Juanjo que es hoy?

Siempre he intentado tener los pies en la tierra y sin que se me fuera mucho la olla. Esta profesión es muy complicada y soy muy consciente de ello. Pero eso me da todavía más ganas y más fuerza para seguir luchando. La verdad que la vuelta de OT ha sido algo muy fuerte mentalmente que me ha ayudado a ver con perspectiva todo lo que he vivido, lo fuerte que es salir de la Academia y todos los cambios que ha habido en mi vida en estos dos años, que a veces no he disfrutado del todo. Pero bueno estoy muy feliz de que haya nuevas personas que vayan a vivir la experiencia, que es increíble. Es lo mejor que me ha pasado en la vida.

¿Qué aprendizajes de su paso por el programa sigue aplicando en su carrera?

Obviamente en lo musical me descubrí, pero también maduré mucho en lo personal. Convivir con personas totalmente diferentes a ti, aunque teníamos en común lo más imporante que era la música, y ser consciente de que nos estaba viendo la gente todo el rato, me hizo aprender y conocerme mucho. Eso me ha ayudado en mi día a día a relacionarme mejor con personas nuevas, a conocer la industria y a entender quién es mi gente y quién viene de paso. La madurez que te da Operación Triunfo es heavy.

Ahora está participando en MasterChef Celebrity. ¿Qué tal la experiencia?

Increíble. Masterchef ha sido muy intenso, sobre todo porque lo compaginé con la primera parte de la gira. Eso fue duro a nivel físico, pero era una experiencia que mi cuerpo me pedía hacer. He aprendido mucho de cocina y también me he conocido a mí mismo, porque he convivido con personas opuestas a mí. Eso te hace ganar habiliades sociales y saber manejar situaciones muy intensas.

Si tuviera que comparar la presión de un pase de micros en OT con la presión de la cocina en MasterChef… ¿con cuál se queda?

Es más duro y peor Masterchef, porque en OT disfrutaba muchísimo. En Masterchef también he disfrutado mucho, pero no había esa alegría constante de estar cumpliendo un sueño incomparable para mí. Al final, cantar era lo mío y me sentía mucho más seguro que estar cocinando.

¿Ha probado la gastronomía mallorquina?

Sí, sobre todo la ensaimada y la sobrasada me encanta y, por supuesto, el marisco y la langosta. Aun así, tengo que probar más cosas.

¿Qué es lo que más disfruta de esta etapa de más exposición mediática y qué es lo que más le cuesta?

Lo que más disfruto es ver a mi gente apoyándome, ver que estoy trabajando y que me está conociendo la gente y luego vengan a mis conciertos y se enamoren de mi músico. Lo que menos me gusta es que a veces me traiciona mi mente y mis pensamientos en cuanto a si estoy haciendo bien exponiéndome tanto o no. Eso a veces me afecta negativamente, cuando realmente dentro de mí sé que todo está bien y no pasa nada. Tengo esos momentos de bajón por si estoy haciendo lo correcto, pero la verdad que estoy muy feliz.