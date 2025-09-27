La joven banda U.R. Bad gana el Concurs Pop Rock de Palma

La joven banda U.R. Bad ha ganado la última edición del Concurs Pop Rock, celebrado este sábado, 27 de septiembre, en ses Voltes. Formado en 2022, el grupo está integrado por Xisca (guitarra solista y coros), Nora (voz y guitarra rítmica), Aina (bajo) y Sergi (batería).

En segundo lugar ha quedado Tebals y el tercer puesto ha sido para Mon Joan Tiquat.

El Pop Rock ha comenzado sobre las siete de la tarde y ha finalizado poco después de las once de la noche.

La banda ganadora tiene un estilo marcado por el rock tradicional y cuenta con una quincena de temas propios, con siete de ellos disponibles en plataformas. El teniente de alcalde de Cultura, Javier Bonet, ha sido el encargado de entregarles el galardón, una estrella de cerámica creada por el artista Albert Pinya en colaboración con el ceramista Joan Pere Català.

En esta final del Pop Rock, también han competido Manena y Soy David Goodman. El jurado ha estado formado por Julio Molina, Arantxa Andreu, Miquel Gibert y Anna de la Salud, a quienes se ha unido Maika Makovski. Como asesor técnico, el certamen cuenta con Juan Antonio Forés, ‘Pinxo’.