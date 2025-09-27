Fatina Hajji cierra el festival Danzû en Son Fusteret

El recinto de Son Fusteret se ha convertido este sábado, 27 de septiembre, en el epicentro de la música electrónica en Mallorca durante la cita con Fatima Hajji en el festival Danzû, que ha reunido a miles de personas.

En la fiesta Fatima Hajji Invites, la DJ y productora ha contado con la participación de otras figuras del tecno, y de la música electrónica, como son Felicie, Héctor Oaks, Klangkuenstler y Agostina Spinelli.

Héctor Oaks, con la camiseta del Mallorca. / Raúl Sánchez

Danzû Fstvl despide esta primera edición con esta closing party dirigida por Fatima Hajji, tras meses de música electrónica en los que ha destacado la actuación de Carl Cox.