Fatina Hajji cierra el festival Danzû en Son Fusteret

Miles de personas asisten este sábado a la 'closing party'

Imagen de la fiesta Fatima Hajji Invites

Imagen de la fiesta Fatima Hajji Invites / Raúl Sánchez

Montse Terrasa

Montse Terrasa

Palma

El recinto de Son Fusteret se ha convertido este sábado, 27 de septiembre, en el epicentro de la música electrónica en Mallorca durante la cita con Fatima Hajji en el festival Danzû, que ha reunido a miles de personas.

En la fiesta Fatima Hajji Invites, la DJ y productora ha contado con la participación de otras figuras del tecno, y de la música electrónica, como son Felicie, Héctor Oaks, Klangkuenstler y Agostina Spinelli.

Héctor Oaks, con la camiseta del Mallorca.

Héctor Oaks, con la camiseta del Mallorca. / Raúl Sánchez

Danzû Fstvl despide esta primera edición con esta closing party dirigida por Fatima Hajji, tras meses de música electrónica en los que ha destacado la actuación de Carl Cox.

Son Fusteret ha acogido a miles de personas para despedir este festival de música electrónica.

Son Fusteret ha acogido a miles de personas para despedir este festival de música electrónica. / Raúl Sánchez

