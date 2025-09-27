Fatina Hajji cierra el festival Danzû en Son Fusteret
Miles de personas asisten este sábado a la 'closing party'
El recinto de Son Fusteret se ha convertido este sábado, 27 de septiembre, en el epicentro de la música electrónica en Mallorca durante la cita con Fatima Hajji en el festival Danzû, que ha reunido a miles de personas.
En la fiesta Fatima Hajji Invites, la DJ y productora ha contado con la participación de otras figuras del tecno, y de la música electrónica, como son Felicie, Héctor Oaks, Klangkuenstler y Agostina Spinelli.
Danzû Fstvl despide esta primera edición con esta closing party dirigida por Fatima Hajji, tras meses de música electrónica en los que ha destacado la actuación de Carl Cox.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un español que vive en Suiza confiesa la dura realidad de trabajar allí: 'No os dejéis engañar
- Los turistas en Mallorca se plantan: “No pienso pagar 300 euros la noche en Platja de Palma”
- La nueva ordenanza fiscal de Manacor obliga a la Academia de Rafa Nadal a pagar el doble de IBI
- Los responsables de unas obras en el edificio de Casa Fernando niegan que tuvieran relación con el cierre del restaurante
- Fernando Tejero: 'Mi personaje en 'La que se avecina' ya había contado lo que tenía que contar, y ahora necesito algo distinto
- Nuevo supermercado en el centro de Palma: Eroski inaugura un espacio único en el barrio de la plaza de los Patines
- Una televisión alemana revela con cámara oculta la oferta de sexo en locales de masaje oriental de Mallorca
- El religioso de Porreres: 'Tengo el mismo derecho que el cura de poder vivir en el oratorio