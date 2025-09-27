Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acomiadam setembre amb música

Pere Estelrich i Massutí

En uns dies acomiadarem setembre. La tardor astronòmica ja és aquí, i amb l’octubre començarà la tardor cultural, ja que es posaran en marxa les diferents programacions de grups i escenaris.

De moment, però, aquí teniu algunes recomanacions per avui i demà.

Com cada dissabte matí (11.30h), a l’orgue de Sant Bartomeu d’Alaró, Miquel Bennasar oferirà un concert dins el cicle Els Matins de l’orgue.

Ja de cara el capvespre tenim a l’antiga escola de Son Negre en el terme de Felanitx (19h), una trobada popular amb xeremiers, preludi a la presentació del llibre Son Negre: tot un món de Bartomeu Mestre Balutxo. I en el Parc felanitxer, des de les 10 hores del matí, una trobada de música popular titulada Foc, Ritme i Cultura, en la qual s’organitzaran tallers i batucades infantils, ball de bot, correfocs, i per acabar en una revetlla popular (22h).

A Es baluard a Palma (18h), concert de Pere Janer.

El claustre de Sant Domingo de Pollença serà l’escenari en el qual l’orquestra Acadèmia 1830 presentarà un programa dirigit per Fernando Marina i en el qual sonaran la Simfonia número 3 Heroica de Beethoven i la Simfonia Concertant per a instruments de vent de Mozart. La cita és a les 20 hores.

Una hora més tard, en un altre claustre, el de Sant Bonaventura de Llucmajor, Victòria Cortès acompanyarà al piano Joan Laínez, tenor i Simó Orfila, baix, a benefici de Caritas.

A la seu del Col·legi d’arquitectes, a Palma (19h), el FestMusic Mallorca presenta avui la versió més electrificada del grup Voicello, mesclant òpera amb música popular.

A l’hotel Can Bonico de Ses Salines (19h), recital de piano amb Rafael González Paz.

Romeo y Julieta, el Musical es presenta avui a la Sala Magna de l’Auditòrium de Palma a través de dues funcions, a les 17 i a les 20.30 hores. Mentre que a la Sala Mozart del mateix espai, avui i demà (17h), Max Teatre Musical presenta La princesa de Motunui, un espectacle per a tots els públics.

Demà diumenge a l’Auditori de Porreres (19h), el grup Quatre de cor presenta el seu espectacle + de 10 anys bategant!.

També demà a Es Cub de Porreres, el cicle Jazz i vi presenta K.I.N. jazz trio (20h). n

