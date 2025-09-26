Los teatros municipales de Palma incrementan un 169 por ciento los ingresos por taquilla

Los responsables de los teatros municipales de Palma, con el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura Javier Bonet al frente, han presentado hoy la programación para esta nueva temporada 2025-2026 y han sacado pecho del anterior ejercicio, que se cerró con un balance “muy positivo”, concretado en la representación de 407 espectáculos, que reunieron a casi 55.000 espectadores (exactamente, 54.945), y generaron ingresos por valor de más de 360.000 euros (concretamente, 360.810 euros).

Con vistas a una comparativa con el curso 2022-2023, cabe resaltar que en este período se realizaron 354 actividades, con una asistencia de 30.155 personas y una recaudación ligeramente superior a los 134.000 euros (concretamente, 134.081). Con estos datos en la mano, el número de espectáculos programados en los teatros municipales de Palma se incrementó un 15 por ciento, y la asistencia de público lo hizo en un 82 por ciento. Por lo que respecta a la recaudación, ésta prácticamente se ha triplicado, con un aumento del 169 por ciento.

De cara a la nueva temporada escénica, Bonet confía en "mejorar aún más" este balance, a través de una programación que, recogiendo sus manifestaciones, "pone en el centro la calidad artística, la conexión con todos los públicos, y la apertura a todos los estilos y especialidades que integran el arte escénico".

Presencia destacada del clown y del circo

Echando un vistazo al calendario, el circo y el clown tendrán una presencia destacada con espectáculos que combinan riesgo, emoción y poesía escénica, como 'Au!', de la compañía Maria Andrés; 'Había una vez', 'Florencio' y 'Cuissa Oberta', galardonado con el premio Ciutat de Palma Margaluz.

En el terreno del teatro musical, la programación acoge títulos para todos los públicos, entre los que conviene remarcar 'Autónomos' 'Viatge a Oz' y 'Rudolf', además de una producción llevada a cabo en colaboración con el Ajuntament de Petra: 'L’òpera dels tres cèntims'.

La danza pisa fuerte

Por otra parte, la nueva temporada incide especialmente en la danza, con espectáculos como 'Mira Miró', de la compañía Baal; 'Orgia', del coreógrafo Miquel Barcelona, y la esperada presentación en sociedad de la Jove Companyia de Dansa Ciutat de Palma, que pondrá en escena el espectáculo 'Traspassant el marc', una producción propia del Ajuntament de Palma.

En cuanto al teatro de texto, el público tendrá la oportunidad de asistir al estreno en Mallorca de 'Laura', la despedida teatral de la actriz Laura Pons, así como a la representación de la obra 'Aquell carrer', de la mano de uno de los actores mallorquines más emblemáticos de su generación, Toni Gomila.

Javier Bonet, regidor de Cultura / .

Igualmente, habrá un espacio para los amantes de la intriga y el misterio, que tienen una cita con Agatha Christie y una de sus obras más emblemáticas, 'La ratonera', coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de la maestra del suspense.

Además, el programa incluye en primicia 'Memorias de la luna grande', del dramaturgo Antonio Morales.

Otra apuesta destacada del Ajuntament es la producción propia 'No tot foren flors', un proyecto creado desde el Teatre Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra que recupera la memoria de las actrices mallorquinas, desde la posguerra hasta la actualidad.

Protagonismo del humor

El humor también tendrá un protagonismo remarcable, con los monólogos de Jorge Bolaños y Rubén García, que estrenará su nuevo espectáculo, ‘Foraster infiltrado’, que tratará de repetir la extraordinaria repercusión de ‘Queridos Mallorquines’.

En cuanto a los más pequeños, durante el mes de diciembre, los niños y niñas de 0 a 3 años podrán disfrutar de propuestas como 'Neda que neda' y 'Dadadá'. El programa incorpora también espectáculos familiares en catalán y castellano, como 'Qué gusto tiene la luna', o 'El conejito blanco'.

Además, esta temporada se presentará la ópera infantil 'La flauta mágica' con la intención de acercar el mundo lírico a las nuevas generaciones de aficionados.