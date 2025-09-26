‘Nude’ alerta sobre la violencia sexual en la pornografía

Con el objetivo de poner sobre la mesa un debate urgente sobre la violencia en la pornografía y su impacto en la sociedad, Nude, bajo la dirección y el guion de la periodista Victòria Morell, realizada por la productora Espaitemps y con la banda sonora original de Tolo Prats, muestra una narrativa distinta a la habitual cuando se habla de la pornografía, jugando con un tratamiento visual que huye de los clichés, entre los que se incluyen bailarines profesionales enmascarados y niños en el rodaje.

La periodista Victòria Morell.

Nude es un proyecto que se compone de una pieza audiovisual, que ya vio la luz el pasado domingo 21 de septiembre en IB3, y un podcast de seis capítulos estrenados el pasado día 23, coincidiendo con el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Ambos contenidos, disponibles en el servicio IB3 A la carta, cuentan con más de una treintena de entrevistas a expertas nacionales e internacionales, entre las que se incluye el testimonio de un exadicto a la pornografía, quien explica cómo marcó su vida y cómo consiguió superar dicha adicción.

Victòria Morell dirigió en 2019 el documental Prostitució i tracta: qüestió de poder. Gracias a las entrevistas que surgieron de esta pieza audiovisual, se empezó a hablar de las consecuencias de la pornografía, «algo que entonces apenas se mencionaba», destaca. En este sentido, Morell encuentra un estrecho vínculo entre el cine para adultos y prostitución: «La pornografía y la prostitución son, en realidad, dos engranajes del mismo sistema: el sistema prostitucional. Ambas comparten la misma lógica de convertir el cuerpo de las mujeres en mercancía, en un objeto transaccionable. De hecho, la pornografía es la pedagogía de la prostitución», remarca.

Con relación a ello, Nude hace énfasis en los peligros de la red social Onlyfans, la cual «se vende como empoderamiento, pero en realidad es una extensión del negocio sexual», afirma Morell. «Los datos lo dicen: el 97% de los cuerpos expuestos son de mujeres y los consumidores son mayoritariamente hombres, entre 25 y 44 años. Muchas chicas jóvenes entran atraídas por la promesa de dinero rápido, pero el riesgo es enorme: dependencia económica, pérdida de intimidad, ‘sextorsión’. Bajo el discurso de la libre elección, lo que aparece es vulnerabilidad, desigualdad y explotación», añade Morell.

La directora de Nude tuvo que adentrarse en páginas pornográficas para preparar este proyecto, y narra que «previsualicé escenas que me generaron mucha angustia y ansiedad. No hablo solo como investigadora o como directora, sino como mujer: ver cómo se repiten una y otra vez dinámicas de humillación y violencia sobre los cuerpos femeninos fue un proceso muy duro». Esta violencia «no es un reflejo neutro de la sexualidad: es un guion de poder», remarca Morell. «Los hombres aparecen siempre en posiciones de dominio; las mujeres, en cambio, como objetos disponibles, complacientes incluso cuando la escena representa dolor o humillación. El consentimiento desaparece. El porno funciona como un manual de violencia sexual disfrazado de entretenimiento», agrega.

Nude alerta también sobre la precocidad del acceso a la pornografía: «Que el primer contacto con la pornografía se produzca en torno a los 8 años es una señal de alarma social enorme. A esa edad, los niños y niñas apenas empiezan a desarrollar conciencia de sí mismos y, sin embargo, ya están expuestos a representaciones de violencia sexual», remarca Morell. El documental alerta de que este primer contacto suele ser involuntario: «La pornografía llega sin que la busquen. Esto demuestra que no estamos hablando solo de elección personal, sino de una industria que invade y coloniza la infancia con contenidos violentos y desiguales. Y, si dejamos que el porno sea la primera fuente de información sobre el sexo, estaremos condenando a generaciones enteras a asociar erotismo con desigualdad y deseo con violencia», asevera Morell.

Este consumo de pornografía a tan tempranas edades tiene un impacto tanto en cómo, tras el paso de los años, los jóvenes mantienen relaciones sexuales, ya que «el porno se convierte en su primera escuela sexual, donde lo que aprenden son cuerpos irreales, disponibilidad absoluta, prácticas extremas y ausencia de consentimiento», recuerda Morell. No obstante, también afecta a nivel psicológico. «Las consecuencias son claras: frustración, problemas de comunicación en pareja, falta de intimidad y aislamiento», indica Morell. La pornografía impregna también nuestra cultura, incluyendo publicidad y redes sociales, «moldea un contexto social donde el deseo y las relaciones se entienden desde la desigualdad, y eso acaba afectando a toda la sociedad», añade Morell.

Para paliar los efectos nocivos de la pornografía, Morell admite que «no hay una receta única, pero sí hay caminos claros». En primer lugar, «educación sexual integral desde la infancia, que hable de consentimiento, de respeto y de placer compartido». En segundo lugar, «leyes que obliguen a las plataformas a controlar la edad de acceso y a retirar contenidos violentos o sin consentimiento», explica Morell, quien también considera necesario «un cambio cultural: dejar de ver el porno como entretenimiento inocuo y reconocerlo como un modelo de violencia sexual».