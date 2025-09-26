L'arannà: “La globalización y el consumo rápido son una amenaza para la música de raíz”

¿La música de raíces está amenazada en estos tiempos de consumo rápido y globalización?

Sí. La globalización y el consumo rápido son una amenaza para la música de raíz, igual que lo son para todo lo que nos rodea, para todo lo que nos hace sentir parte de algo y nos identifica y diferencia de lo demás. La música de raíz creo que está ahora teniendo un momento bastante dulce, hay muchísimos grupos que están llevando su mirada hacia estas tradiciones antiguas y las están revisitando, como hacemos nosotras con ‘Turmarí’; pero la amenaza está en el día a día, y en todo: los lugares se parecen cada vez más entre ellos, ves los mismos establecimientos en distintas ciudades, las mismas macroempresas que se lo comen todo…

¿Qué define la propuesta de un grupo como L’arannà?

Las ganas de poner toda nuestra inquietud al servicio de algún tema, de algún elemento que creemos tiene jugo. Nos gusta mucho volcarnos de lleno en algo y poder arriesgar, es decir, entender qué es lo que tenemos delante y generar algo nuevo, algo que nos obligue a experimentar, poder dialogar con ese material, y así generar un discurso propio y muy personal.

¿Qué pueden adelantar de su concierto en Mallorca?

Es un estreno. Será la primera vez que pongamos delante de un público todo este espectáculo que conforma ‘Turmarí’. Lo que se podrá ver es una recuperación, y también redimensión, de la tradición pitiusa, tanto de los instrumentos tradicionales asociados sobre todo al ‘ball pagès’ como de la canción antigua entendida como canción redoblada, esta manera de cantar tan peculiar y poco conocida, tanto en las islas como fuera. Para quien haya tenido la suerte de haberlo podido escuchar es una manera de reencontrarse con esta manera antigua de cantar, y para quien no lo conozca es una oportunidad para descubrirlo y sorprenderse por esta propuesta, de fusionar estos elementos, estos instrumentos antiguos con un lenguaje contemporáneo y unos instrumentos más acordes a un estilo de electrónica o canción más popular.

El dúo L'arannà / Francesc Meseguer

¿A qué fuentes acuden a la hora de recuperar antiguas canciones?

Por una parte hemos recurrido a libros, a publicaciones escritas, de cómo practicar el canto redoblado, en qué consiste su métrica y demás; también las ‘missions’ del cancionero catalán. También hemos encontrado una fuente muy rica en grabaciones de Alan Lomax, un archivo digital que está a disposición de todo el mundo. También hemos tenido la suerte de poder encontrar algunas personas que a nivel particular nos han enseñado grabaciones de sus parientes. Y sobre todo en noviembre decidimos venir a pasar unos días a Formentera para poder conocer a personas mayores vivas que tenían todavía la generosidad de abrirnos su casa y explicarnos en qué consistía la canción antigua, en qué contexto la practicaban, enseñarnos algunas canciones… Internet también ha sido una herramienta muy útil, hemos revisado cantadas en Youtube, escuchado capítulos de Radio Illa Formentera pues especialmente durante la pandemia hubo muchísima gente mayor que enviaba canciones sobre melodías antiguas. También hemos hecho un curso de ‘caramelles’ en Ibiza, los gozos que relatan el nacimiento de Jesús y se hace también con canto redoblado e instrumentos tradicionales. Estas son las fuentes que nos han dado más material.

¿Cómo se conjuga el placer por la electrónica y la experimentación con la música popular de las Pitiüses?

Se conjuga perfectamente. Nosotras hemos disfrutado muchísimo tanto en el proceso de recopilación como a la hora de integrarlo en nuestro mensaje moderno. La electrónica, al fin y al cabo, hoy en día se está convirtiendo en un recurso muy extendido, muy popular. Y además, conociendo ya esta otra mirada de Eivissa, de esta ya casi consolidada cultura del club, de la noche, la electrónica ha tenido un lugar muy destacado también en la isla, de manera que es como si de repente esta tradición de raíz y esta tradición injertada se conocen, se rocen de alguna manera, que se toquen. El resultado no es el de dos mundos que están colisionando sino una manera de dialogar entre ellas y de que nosotras podamos poner nuestra propia voz.

Para quien no lo conozca, ¿qué es el canto redoblado?

Es la canción tradicional y también hace referencia al recurso que caracteriza esta canción, que es una especie de trino que se hace con la laringe al final de las frases. En su origen, el canto redoblado era una ocasión que reunía a personas de diferentes pueblos de toda la isla. En su momento la sociedad ibicenca estaba esparcida, cada una ocupaba sus parcelas de tierra, no solían juntarse una familia con otra sino era porque se tenía que celebrar algo, o se habían hecho unas matances. Esta era una ocasión para organizar una cantada. Y era un evento socialmente distinguido, porque no todo el mundo cantaba redoblats, solo aquellas personas que tenían la habilidad de hacer este trino y también una gran capacidad memorística porque las canciones solían ser muy largas, de hasta 20 minutos. Son canciones que se acompañan con un tambor por la misma persona que las interpreta y las letras eran sobre temas de actualidad del momento, letras que se hacían por encargo para una cantada concreta. Siempre se recita una melodía muy monótona, no hay movimiento, y al final de la frase se hace este trino con la laringe. Hay que imaginarse estas ocasiones como momentos en los que todo el mundo está muy atento a qué es lo que está explicando la canción. Cuando acababa un cantador ese tambor se pasaba a otro cantador, que hacía otra canción, si podía ser relacionada de alguna forma con la que acababa de escuchar, mucho mejor. Era una manera de poder hablar en comunidad sobre asuntos que preocupaban a este conjunto de personas y que todo el mundo participaba sobre todo en la escucha, no en la ejecución. No se sabe exactamente el origen de esta tradición tan peculiar, de esta manera de cantar, todo un tesoro patrimonial de las Pitiüses.

¿Por qué los grupos mallorquines se prodigan tan poco en las Pitiüses, y viceversa?

Supongo que ha habido siempre y sigue dándose esta rivalidad entre el vecino y tú. Las Baleares al final es un paraguas que engloba universos muy diferentes entre ellos. La evolución histórica, la manera de celebrar y de haber generado tradiciones particulares es absolutamente diferente entre islas pese a que la lengua catalana nos hermane a todos. También es verdad que si la economía de las islas y de toda la Península en lugar de ser el turismo fuera la cultura quizás habría mucho más intercambio y afluencia, ya no de grupos mallorquines que van a Eivissa y de ibicencos que van a Mallorca sino movimiento entre islas y la Península o por otros territorios. Para un isleño siempre es más difícil dedicarte a esto.