Juanjo Ramírez, del restaurante mallorquín La Mujer de Verde: “La cocina vegana no es aburrida ni sosa, es atractiva y divertida”

En 1978, en pleno centro de Palma, abría sus puertas Bon Lloc, el primer restaurante vegetariano de Mallorca. Casi 47 años después, su heredero, La Mujer de Verde, sigue apostando por una cocina basada en plantas, pero con un enfoque más innovador y contemporáneo.

“Lo que más ha cambiado es la concienciación de las personas a la hora de alimentarse, de buscar alternativas a la proteína animal y de entender que se puede disfrutar de la comida sin carne, pescado o huevos”, explica Juanjo Ramírez, propietario y alma del restaurante. “La cocina vegana no es aburrida ni sosa, sino atractiva y divertida”, añade.

El local, situado junto a la Porta de Santa Catalina, se ha convertido en un referente en la gastronomía vegana mallorquina. Su propuesta se construye sobre ingredientes locales y de temporada. “Trabajamos en función de lo que nos da cada estación y cambiamos la carta cada mes”, explica Ramírez. Además, compran directamente a productores de la isla, puesto que el contacto con la tierra para él es “esencial”.

Interior del restaurante La Mujer de Verde, en Palma / Manu Mielniezuk

Uno de los retos del equipo ha sido reinterpretar sabores tradicionales sin caer en la copia literal. “No me interesa llamar a algo ‘sobrasada vegana’. Prefiero crear un paté vegetal con tap de cortí, almendra, boniato, tomate seco y aceite de oliva que recuerde a la sobrasada, porque en realidad el sabor viene del pimentón”, afirma.

Entre sus propuestas, hay un postre que nunca desaparece de la carta. Se trata de una creación inspirada en el Ferrero Rocher, que se ha convertido en un clásico de la casa. “Es muy difícil encontrar un postre así que sea vegano, sin lácteos ni huevos”, comenta el cocinero.

Mallorca en la televisión alemana

Este lunes, 29 de septiembre, las cámaras de la cadena pública alemana ZDF desembarcan en La Mujer de Verde para grabar parte de un programa que se emitirá en horario de máxima audiencia en Alemania.

Bajo el título Better than beef, la influencer Maya Leinenbach —más conocida en redes como FitGreenMind y con casi cuatro millones de seguidores— recorrerá la isla en busca de recetas mallorquinas reinventadas en clave vegana. “Para mí es una auténtica victoria que una joven de 21 años haya conseguido acercar la cocina vegana a un público joven, me quito el sombrero”, subraya Ramírez.

Según explica el restaurador, se trata de un programa divulgativo de entretenimiento relacionado con los viajes y la gastronomía. Así pues, la influencer alemana viene ahora a Mallorca para conocer un poco la isla desde una visión de la gastronomía vegana.

El rodaje en Mallorca incluirá visitas a olivares, la Serra de Tramuntana y huertos de granadas, con la intención de mostrar “esa otra Mallorca que no siempre llega al público alemán, la que va más allá de Magaluf o s’Arenal”.

El cocinero considera que la emisión puede ser un escaparate internacional: “Mallorca ya tiene una gastronomía excepcional, pero creo que el sector basado en plantas aún no se conoce lo suficiente”. Además, piensa que el hecho de que en Alemania se muestre que en Mallorca también se hace cocina vegana de calidad “es un plus para la isla”.

El futuro de la cocina vegana

Tras más de cuatro décadas al frente del proyecto, Ramírez observa con optimismo la evolución del movimiento vegano. “Cuando empezamos, éramos raros por reciclar y hoy esa conciencia medioambiental es compartida. Lo mismo está pasando con la comida”, afirma.

El auge del interés por la cocina vegetal no se limita a las redes sociales ni a programas de televisión. Este mismo noviembre, Palma acogerá un concurso nacional de cocina vegana con un jurado compuesto por chefs con estrella Michelin. Un hecho que Ramírez ve como una señal inequívoca de que este tipo de cocina "interesa incluso a quienes no son veganos".

En este sentido, Ramírez recalca que hacen “cocina vegana para personas no veganas”. “Lo que queremos es que alguien se siente, pruebe y diga: ‘Me encanta’. Luego ya descubrirá que es vegano, que al final es lo bonito”, concluye.