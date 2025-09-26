La Fundació Sa Nostra abre las inscripciones para más de 30 de cursos de arte, historia y música en Mallorca

La Fundació Sa Nostra, con el apoyo de CaixaBank, ha presentado la programación de sus cursos para el ejercicio 2025-2026, que este año incluye más de 30 propuestas y la participación de más de 15 docentes. Las inscripciones estarán abiertas entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, tanto de manera presencial en la sala de Can Tàpera (Palma) como online a través de la web de la entidad.

El programa abarca un amplio abanico de disciplinas que van desde el arte y la historia hasta la música, el cine, la cocina y el bienestar. Entre las novedades destaca la colaboración con el Museu de la Cuina de les Balears (MUCBO) en un curso de cocina con producto local y la apuesta por el crecimiento personal y la salud emocional, con talleres de escritura terapéutica, gestión emocional, yoga o cerámica creativa.

Los contenidos de arte profundizarán en figuras como Joan Miró y Velázquez, mientras que en música se abordará la obra de grandes compositores como Bach o Schumann, además de preparar a los asistentes para disfrutar y comprender mejor las óperas programadas en el Teatre Principal de Palma.

En historia, las temáticas abarcan desde la Antigua Grecia hasta el Renacimiento y las religiones en distintas culturas. El séptimo arte también tendrá su espacio con cursos dedicados al análisis cinematográfico y sesiones prácticas en colaboración con Aficine, que incluyen proyecciones y coloquios posteriores.

Cursos programados

Los cursos programados en la programación del proyecto destacan:

Creación y terapia literaria , que será un espacio para canalizar la creatividad a través de la escritura y ordenar pensamientos y emociones.

, que será un espacio para canalizar la creatividad a través de la escritura y ordenar pensamientos y emociones. Neuroactívate. Mueve tus neuronas , consistente en ejercicios y dinámicas para mantener activa la mente y potenciar las capacidades cognitivas.

, consistente en ejercicios y dinámicas para mantener activa la mente y potenciar las capacidades cognitivas. Emociónate. Taller práctico de gestión emocional , que proporcionará recursos para alcanzar equilibrio emocional en la vida diaria.

, que proporcionará recursos para alcanzar equilibrio emocional en la vida diaria. Liternatura , que se trata de una lectura compartida vinculada a la naturaleza, en colaboración con ABA.

, que se trata de una lectura compartida vinculada a la naturaleza, en colaboración con ABA. Cerámica viva. Barro, emoción y transformación , que incluirá una exploración creativa y terapéutica del trabajo con las manos y el barro.

, que incluirá una exploración creativa y terapéutica del trabajo con las manos y el barro. Comunicación. El arte de seducir más allá de las palabras , con técnicas de oratoria y comunicación eficaz.

, con técnicas de oratoria y comunicación eficaz. El arte de cuidarse. El yoga, que será una iniciación a esta práctica milenaria para mejorar cuerpo y mente.

La programación se completa con viajes y salidas vinculados a los contenidos de los cursos, que permitirán vivir de cerca lo trabajado en el aula y fomentar la convivencia entre los participantes. “Estos cursos no solo son una oportunidad para aprender, sino también para compartir experiencias con otras personas que tienen las mismas inquietudes”, según ha destacado la directora general de la Fundació Sa Nostra, Lucía Martín.