Bernardí Roig clausura su exposición 'infernal' devolviendo los Bous de Costitx a Son Corró

El filósofo Fernando Castro Flórez protagonizó una 'performance' en el santuario talayótico dentro de la Biennal B

Performance artística en Son Corró (Costitx).

Juan A. Moreno

Palma

El santuario talayótico de Son Corró, en Costitx, fue este jueves el escenario de una 'performance' abierta al público que puso el broche final a la exposición Bernardí Roig, ¡Hemos llegado al infierno!, organizada por el Consell de Mallorca y Es Baluard en el marco de la Biennal B.

La propuesta, dirigida por el filósofo y crítico de arte Fernando Castro Flórez, convirtió este enclave arqueológico en un espacio de reflexión sobre la historia, la museografía y el tránsito de los objetos desde la tierra hasta las vitrinas.

Cuerno de los Bous de Costitx. / .

Desde el mismo lugar donde hace 130 años se halló el primero de los tres bueyes de bronce —actualmente conservados en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid—, Castro Flórez habló sobre la “auratización” de lo descubierto y la estetización de los comportamientos humanos.

El acto culminó con el entierro simbólico de un cuerno dorado, réplica a tamaño real de una de las esculturas talayóticas, elaborado por Bernardí Roig. Este gesto buscó devolver metafóricamente a la tierra aquello que pertenece al tiempo, en sintonía con la poética de la ausencia que impregnó toda la exposición.

Bernardí Roig y su 'Hem arribat a l'infern!'

El artista Bernardí Roig, que ha recibido este verano el Premi Diario de Mallorca de Cultura, define él mismo el proceso creativo de Hem arribat a l’infern! como un "delirio". Se trata de una instalación que se inauguró el pasado 11 de septiembre en el Museu de Mallorca y que simboliza la “ausencia” de unas piezas patrimoniales históricamente reclamadas: los Bous de Costitx.

El gran altar que montó con réplicas en yeso de esas esculturas, que permanecen en el Museo Arqueológico Nacional, se presentó ante los ojos del espectador como un “relicario de fragmentos” con apariencia de holograma tras unos ventanales gracias al juego de luces estroboscópicas.

