La banda estadounidense The Delines llega a Palma con su nuevo disco el próximo miércoles en La Movida
El grupo de Portland actuará el 1 de octubre en la sala palmesana dentro de su gira europea, que ya suma varios conciertos con entradas agotadas
El grupo estadounidense The Delines actuará el miércoles 1 de octubre a las 20.45 horas en La Movida. Las entradas anticipadas tienen un precio de 20 euros en la tienda de discos Mais Vinilo, en Palma, y 22 euros a través de la web Entradium.
La formación de Portland (Oregón) llega a la isla en el marco de su gira europea para presentar su cuarto disco, Mr. Luck & Ms. Doom, recientemente incluido en el top-20 de la revista especializada UNCUT. La tournée ya ha registrado tres sold out en Dublín, Belfast y San Sebastián y la parada en Palma tendrá lugar entre sus conciertos en París y en varias ciudades de la península.
El nuevo álbum retrata con sensibilidad a personajes marginales, románticos y soñadores, con relatos que oscilan entre lo trágico y lo esperanzador. En sus canciones conviven criminales fracasados, mujeres al límite y parejas errantes, junto a historias de supervivencia con un tono más soul y luminoso.
El trabajo, grabado en Bocce Studios bajo la producción de John Morgan Askew, destaca por la voz intensa de Amy Boone, los arreglos de aire cinematográfico y la riqueza instrumental de cuerdas y metales.
El quinteto está formado por Boone, Cory Gray, Sean Oldham, Freddy Trujillo y Willy Vlautin, este último junto a Oldham, miembro fundador de la banda de americana Richmond Fontaine, que visitó Mallorca hace más de dos décadas en un recordado concierto en Sa Congregació de sa Pobla.
