La banda estadounidense The Delines llega a Palma con su nuevo disco el próximo miércoles en La Movida

El grupo de Portland actuará el 1 de octubre en la sala palmesana dentro de su gira europea, que ya suma varios conciertos con entradas agotadas

El grupo The Delines actuará en La Movida, Palma

El grupo The Delines actuará en La Movida, Palma / Rudy Sessions

Redacción Cultura

Palma

El grupo estadounidense The Delines actuará el miércoles 1 de octubre a las 20.45 horas en La Movida. Las entradas anticipadas tienen un precio de 20 euros en la tienda de discos Mais Vinilo, en Palma, y 22 euros a través de la web Entradium.

La formación de Portland (Oregón) llega a la isla en el marco de su gira europea para presentar su cuarto disco, Mr. Luck & Ms. Doom, recientemente incluido en el top-20 de la revista especializada UNCUT. La tournée ya ha registrado tres sold out en Dublín, Belfast y San Sebastián y la parada en Palma tendrá lugar entre sus conciertos en París y en varias ciudades de la península.

El nuevo álbum retrata con sensibilidad a personajes marginales, románticos y soñadores, con relatos que oscilan entre lo trágico y lo esperanzador. En sus canciones conviven criminales fracasados, mujeres al límite y parejas errantes, junto a historias de supervivencia con un tono más soul y luminoso.

El trabajo, grabado en Bocce Studios bajo la producción de John Morgan Askew, destaca por la voz intensa de Amy Boone, los arreglos de aire cinematográfico y la riqueza instrumental de cuerdas y metales.

El quinteto está formado por Boone, Cory Gray, Sean Oldham, Freddy Trujillo y Willy Vlautin, este último junto a Oldham, miembro fundador de la banda de americana Richmond Fontaine, que visitó Mallorca hace más de dos décadas en un recordado concierto en Sa Congregació de sa Pobla.

