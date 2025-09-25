La OCB reactiva el pensamiento y legado de Josep Maria Llompart

Textos, documentos históricos, fotografías y citas del propio Josep Maria Llompart (Palma, 1925-1993) componen la exposición que la Obra Cultural Balear ha inaugurado en Can Alcover, en la calle Sant Alonso de Palma. «Jo dic que aquesta terra esdevindrà un incendi» Josep M. Llompart: paraules de resistència rinde homenaje a este autor como figura clave del compromiso cívico y cultural en Mallorca. La muestra se podrá ver hasta el próximo 30 de noviembre.

Enmarcado en el Any Llompart, la OCB quiere remarcar la vigencia del pensamiento de este referente cultural, que fue fundador y presidente de la entidad. Una estructura de madera instalada en el vestíbulo de Can Alcover es el soporte de los diferentes materiales expuestos, que se han distribuido en seis bloques: Context: el compromís cívic de Josep Maria Llompart. Recuperar la veu; Català i cultura com a eines de país. Persistir en la paraula; Educació: la paraula com a trinxera. Sí a la llengua, l'educació com a tret col·lectiu; Països catalans: horitzó col·lectiu. El país compartit com a horitzó; Fer de l'autonomia una eina de país. Autonomia: una lluita contínua y El llegat que ens crida.

En total se exponen 56 carteles en los que se combinan textos, fotografías, otros documentos y citas de Llompart, para componer el retrato de este escritor y activista cultural. Además, los contenidos se relacionan con noticias más actuales para reafirmar la vigencia de las ideas de este autor.

La exposición está comisariada por la doctora en Historia Lina Moner y la gestora cultural Tina Codina. Para la realización de este homenaje a Llompart se ha contado con la colaboración de su sobrina, Cèlia Riba Viñas, y se ha recurrido al archivo Francesc Amengual Barceló, al de la Fundació Mallorca Literària y al de la Obra Cultural Balear. La inauguración de la exposición ha contado con la participación de Antoni Llabrés, presidente de la OCB, de las comisarias y de Pedro Vidal, secretario autonómico de Cultura.

Desde la OCB se quiere ensalzar a Josep Maria Llompart como figura clave del compromiso cívico y cultural en Mallorca en un contexto marcado por la represión franquista y los retos de la transición democrática. Además, con la exposición se busca reactivar sus ideas y valores como herramientas de reflexión, tanto para recordar el pasado como para repensar el presente y futuro.