Lección de danza y teología en el Lul·lià

Esta tarde, el patio del Estudi General Lul·lià, situado en la calle Sant Roc de Palma, será el espacio en el que el bailarín y coreógrafo Cesc Gelabert presente el espectáculo Nunc Audite, subtitulado Lliçó en dansa i teología, una producción que, a petición del Laboratori Llull, ya se presentó en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, pues el guionista y creador del proyecto es, junto a Silvia Ventayol, el filósofo Amador Vega, profesor en el citado centro universitario catalán.

«Fue a partir de ponerme en contacto con quien había sido mi profesor y uno de los que más conocen la obra de Llull, cuando empecé a pensar en esa idea de crear un espacio en el que a través y a partir de la obra, extensísima, del gran maestro medieval mallorquín, pudiéramos indagar en la creación artística, con ojos abiertos a la contemporaneidad». Así se expresa Silvia Ventayol, también directora del Estudi General Lul·lia y alma del Laboratorio Llull.

Preguntada sobre qué nos vamos a encontrar en ese proyecto Nunc Audite, Ventayol contesta: «Nos encontraremos con diversas maneras de ver y explorar algunos textos de Llull, pues tendremos a Cesc Gelabert que dará forma corporal y movimiento físico a una letanía de definiciones de Dios compiladas por el dramaturgo suizo Valère Novarina y recitadas por la voz de la actriz Caterina Alorda, pero también podremos acercarnos a la conversación relajada, primero a través de un comentario filosófico a cargo de Amador Vega y luego con una conversación entre el mismo filósofo y el coreógrafo Gelabert. Con ese proyecto, queremos que el espectador haga suya la frase clásica Prodesse et delectare, enseñar disfrutando».

Silvia Ventayol es una de las creadoras del proyecto, directora del Estudi General Lul·lia y alma del Laboratorio Llull. | P.E.M.

Poner en escena una recitación y meditación de los nombres de Dios no es nuevo pues, como señala Ventayol: «sobrepasa confesiones y latitudes. Teólogos y filósofos, tanto religiosos como ateos, han orbitado y circunvalan todavía en torno al nombre imposible, en busca de significados que se demuestran siempre temporales y cambiantes».

Sobre esa búsqueda, confeccionada por el dramaturgo Valère Novarina, la directora del centro explica que, este autor «superpone las definiciones ensayadas por pensadores, autores y artistas antiguos y modernos, muy diversos entre sí».

Los nombres de Dios es, sin duda, una lista de cientos de voces que intentan definir lo imposible. «Y la búsqueda continua, no siempre por caminos transitables, piense que, hoy seguimos matando en nombre de Dios, blasfemando utilizando su imagen, Dios esté presente en la sociedad», añade la historiadora.

Le preguntamos a la doctora Ventayol cuál es el público potencial para este espectáculo, a lo que ella contesta: «Si bien cuando se realizó en el paraninfo de la Pompeu Fabra el destinatario era un público universitario, aquí, en el espacio lul·liano por excelencia, va dirigido a toda la ciudadanía, cualquier persona abierta al debate y a la mezcla de arte y espiritualidad seguro que disfrutará de esta hora y media de espectáculo». Una sesión que empezará a las 18.30 horas.

Ya, de forma más general, la coordinadora del Laboratorio Llull explica el por qué de ese proyecto con estas palabras: «En los estatutos del Estudi General Lul·lià se lee explícitamente que una de las funciones del centro debe ser la difusión de la obra del gran intelectual que fue el filósofo mallorquín, así que, después de la pandemia, en 2021, establecí contacto con el que había sido mi profesor, Amador Vega y juntos nos embarcamos en eso que hemos llamado Laboratorio Llull, pues esa palabra, Laboratorio, indica que el proyecto incluye la investigación entre otras cosas. Decir Laboratorio es decir investigación, experimentación, pues, sin duda, el estudio de la obra lul·liana está en continua renovación y cada época la puede hacer suya. En este espacio o proyecto, caben iniciativas muy diversas, siempre con ese objetivo, amplio, de divulgar la figura del maestro, una figura poliédrica, nada fácil de abarcar, pues su legado abarca prácticamente todos los temas del saber, desde la filosofía a las matemáticas, pasando por la literatura, siempre desde una óptica de fe cristiana».

El Laboratorio Llull ya empezó su andadura hace un tiempo y, desde hace dos años, se ha abierto al gran público a través de la organización de eventos como el del artista Perejaume que, coincidiendo con la fiesta del beato, el 27 de noviembre de 2023, instaló en el Estudi General L’arrel de l’arbre és una roda, una escultura móvil, que parecía bailar mientras sonaban cánticos medievales.

De cara a proyectos futuros, el Laboratorio Llull piensa poder estrenar la música que el compositor griego Christos Barbas ha escrito para coro a partir de los textos de Amic e Amat, mezclándolos con el sonido de una flauta de anillo, un instrumento de la tradición egipcia. La cita está prevista para el 27 de noviembre, día en el que «intentaremos mostrar, a través de grabaciones y proyecciones, parte de la obra de este músico afincado en Barcelona», afirma Ventayol.