Joana Pol (Donallop): "He aprendido a quererme mejor y a confiar en mi criterio”
‘De Superlluna’ es el nuevo disco de Donallop, el proyecto liderado por la compositora, productora y cantante mallorquina Joana Pol
Un álbum, el cuarto en su carrera, marcado por un giro estilístico hacia un pop electrónico ecléctico, en el que convergen el pop mainstream, la música urbana y el house minimal
Lo presenta en directo el 26 de octubre en Inca y se publicará el 5 de diciembre.
El 5 de diciembre se publicará el nuevo trabajo de estudio de Donallop: ‘De Superlluna’. ¿Qué puede desvelar?
Por ahora puedo decir que es el disco más diferente respecto a los álbumes anteriores, como se puede intuir con los adelantos, y diría que también el más variado. Pasa por varios estilos sin querer ser por primera vez un álbum que late en una misma vibración como sí lo pretendían algunos de los anteriores. Ha tenido un proceso muy distinto tanto a nivel compositivo como a nivel de producción. Creo que las personas que han escuchado a Donallop antes se van a sorprender.
¿Sobre qué podrá meditar el oyente de este álbum?
El álbum tiene tres lecturas que van de la más inmediata a la más profunda: trata las relaciones en un punto límite tanto de amor, como de amistad, familiares, con una misma y con el arte y el hecho de exponerlo al público. Tampoco pretende ser de entrada especialmente reflexivo, es un álbum directo, sin muchas metáforas, es más bien visceral e impulsivo.
¿Qué le ha revelado un trabajo como este?
En este disco me he rebelado yo. Como directora del proyecto, como compositora, productora y líder. Ha sido difícil, Donallop es un proyecto que siempre ha sido 50-50 entre Pere [Bestard] y yo, pero esto de donde venimos, es complicado. Como mujer en esta industria mayoritariamente de hombres de manera transversal, encima de los escenarios ha cambiado bastante (no suficiente) pero detrás y debajo aún queda mucho por hacer, siempre tienes que insistir en que no sólo cantas y en que sabes lo que estás haciendo y sabes lo que quieres y cómo lo quieres. Qué sorpresa. Durante el proceso, además de aprender a comunicarme como directora musical del proyecto, también he aprendido mucho, de música y producción. Afortunadamente en esto no hay techo, y es lo más estimulante de seguir en esto de hacer discos. He aprendido a tener más paciencia, a quererme mejor, a confiar en mi criterio y a dejar de buscar la validación fuera.
Leo en la hoja promocional del concierto de Inca [Teatre Principal, 26 de octubre] que ha recuperado las influencias del pop internacional que marcaron su adolescencia.
Las influencias para este disco son completamente diferentes a las anteriores. Venimos a enseñar partes escondidas a consciencia. En mi adolescencia lo que había mucho era 40principales, MTV, MTV latin... Estaba enganchada a esos canales, Destiny’s Child, Beyoncé, Kylie Minogue, Christina Aguilera, Madonna, JLo y un largo etcétera.
¿Fue una adolescencia compleja la suya?
La adolescencia es una época compleja y convulsa per se. Y a la vez entiendo que vivirla en Mallorca teniendo acceso a educación, educación extraescolar privada musical, familia, amigos... es un privilegio. Si me pudiera extender tendría argumentos para el sí y para el no, pero dejémoslo para otra ocasión.
¿Qué le llevó a dedicarse a un oficio como el de la música?
Llevaba toda la vida, desde bien pequeña, dando pasos en esta dirección (clases, actuaciones, estudio de diferentes géneros e instrumentos) aunque al mismo tiempo parecía completamente inaccesible. Tenía tan pocos referentes cercanos que crees que es algo que va solo de suerte. Y sí que tiene un componente de suerte importante, pero también tiene que haber mucho trabajo y determinación entre muchos otros factores que entran en juego para que te puedas dedicar a algo que al fin y al cabo depende, en gran medida, de un público que te escuche y que acuda a tus conciertos. Creo que acabé dedicándome a esto sin querer o pretender, por lo dicho, no sabía que era posible para mí, hasta que poco a poco se convirtió en nuestra forma de vivir y ya no te ves viviendo de otra forma. Y sí, haces otras cosas por el camino, pero siempre mirando hacia tu próximo disco o a tu próxima gira.
Con ‘De Superlluna’ anuncia el inicio de una nueva etapa musical y escénica.
Esta etapa va de dejar atrás los complejos y los moldes a los que nos hemos sometido a lo largo de nuestra trayectoria. Cuando formas parte de la llamada escena indie referentes como los que he nombrado antes no eran bienvenidos. Y con ello lo mismo pasa con los estados, he tenido pudor de mostrarme cursi, por ejemplo, en este disco no está ese pudor, me muestro cursi, fuerte, enfadada, vulnerable, contenta, irónica, enamorada, empoderada, se basa en ser más libre y directa.
¿Cuáles son las claves de este nuevo sonido?
Yo diría que la liberad pop sería la clave. Hay también bastante electrónica, y algo de reguetón. Mover el cuerpo, que es algo que con Donallop antes no se podía hacer de este modo.
¿Cómo serán los conciertos del futuro de Donallop?
Dinámicos, inmediatos, directos, con la novedad de que se podrá bailar, sin tiempo para el silencio. También habrá un momentito para la antigua calma, pero solo será un momento. No renegamos de lo que fuimos, pero ahora somos otra cosa, esta es la esencia de Donallop, el cambio y abrazarlo.
