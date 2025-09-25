La belleza en libertad de Claudia Cardinale en Mallorca

Es desgraciado pero inevitable que las grandes estrellas cinematográficas reemprendan el camino hacia el firmamento de donde provienen. A cada desaparición, con Robert Redford y Claudia Cardinale en los ocasos más recientes, no nos preguntamos si vinieron a Mallorca, sino cuándo lo hicieron. Y la sorpresa surge si solo firmaron una visita aislada, a diferencia de los viajes reiterados de los astros citados en este párrafo.

Antes de ser CC como prolongación alfabética de BB o Brigitte Bardot, la actriz italiana y tunecina recién desaparecida se llamó Claude Cardinale. En efecto, se trata de una masculinización deliberada dentro de una adolescencia durante la cual no solo sufrió abusos sexuales, sino que fue madre de un varón al que camufló como si fuera su hermano menor.

Hay una componente salvaje en Cardinale, que advertiríamos en El Gatopardo. Esta belleza en libertad encontraba su mejor expresión en Mallorca, y por supuesto desde su vértice de Formentor. La isla no es solo una constante en la peripecia de las celebridades, sino que ahorran la labor arqueológica de rastrear sus huellas, porque se encargan de pregonar orgullosos el contacto con la isla antaño mágica.

Al igual que sucede con la Familia Real borbónica, Redford y la Cardinale no promocionan a Mallorca, es a la inversa. No puede entenderse de otra manera que el protagonista de Dos hombres y un destino visite Madrid en el otoño de su carrera, para presumir de que pintó cuadros por las calles de Alcúdia. Cómo puede ser que lo haya olvidado una sola de las personas que se cruzó con tanta belleza por descubrir.

La Cardinale de Delon y Belmondo rompió esquemas, al utilizar un concurso de misses como trampolín al rodaje simultáneo de El gatopardo con Visconti y 81/2 con Fellini. Cómo olvidar que otra residente mallorquina llamada Catherine Zeta-Jones ganó un concurso de belleza en un hotel de Magaluf, cuando estaba condenada a ser una desconocida de paquete turístico. Por no hablar de Gina Lollobrigida. Aparecen, reaparecen y desaparecen en olor de multitudes, pero solo hay una escala biográfica y geográfica que no pueden soslayar. Se llama Mallorca.