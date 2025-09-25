Alejandro Sanz visitará Mallorca el 17 de junio con su gira '¿Y Ahora Qué?'
El cantante y compositor actuará en un lugar todavía por determinar
Europa Press
El artista Alejandro Sanz recorrerá un total de once ciudades de España con su gira ¿Y Ahora Qué? durante 2026, después de haber recalado en Latinoamérica. En concreto, actuará en Mallorca el 17 de junio en un lugar todavía por confirmar.
El cantante actuará en grandes recintos: el 6 de junio comenzará en el Estadio La Cartuja de Sevilla y llegará al Riyadh Air Metropolitano de Madrid el 20 del mismo mes, mientras que en Barcelona parará en el estadio del Real Club Deportivo Espanyol el 27.
El resto de fechas las completa el 12 de junio en Gijón; el 14 de junio en Bilbao; el 17 de junio en Mallorca; el 4 de julio en Gran Canaria; el 9 de julio en Murcia; el 11 de julio en Valencia; el 18 de julio en A Coruña; y el 24 de julio en Fuengirola.
Las entradas saldrán a la venta a partir del próximo 9 de octubre en la página web de Sanz, www.alejandrosanz.com/events.
Precisamente, con esta gira arrancó en México, donde colgó el cartel de 'todo vendido'. En este recorrido, Sanz fusionará sus clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, ¿Y Ahora Qué?.
- Tras el hundimiento del hotel Vell Marí de Kikín March hay 'una pésima gestión
- La nueva ordenanza fiscal de Manacor obliga a la Academia de Rafa Nadal a pagar el doble de IBI
- Dimite el máximo responsable de los funcionarios del Govern por sus roces con la nueva consellera Cabrer
- Fira del Variat en Palma, historia y preparativos de los ocho restaurantes que participarán: “Nosotros serviremos pica-pica, callos, pilotes, frit y ensaladilla”
- El Govern permitirá 35 nuevas farmacias en los municipios de Mallorca: estos son los pueblos con las nuevas licencias
- Guía definitiva de la Fira del Variat: todos los restaurantes que participan, precios, horarios y actividades
- El sacerdote del oratorio de Porreres denuncia a otro religioso por amenazas
- Un conductor atraviesa la valla del aeropuerto de Palma y deja el vehículo abandonado cerca de las pistas