Los abonados del Teatre Principal de Palma tendrán entrada gratuita en Es Baluard Museu, gracias al primer acuerdo de colaboración entre las dos instituciones.

David Barro, director de la Fundación Es Baluard Museo de Arte Contemporáneo de Palma, y Miquel Martorell, director de la Fundació Teatre Principal de Palma, han firmado el acuerdo, que persigue “dar el máximo de difusión a su programación y actividades”.

Este acuerdo, que es el primero que se establece formalmente entre ambas instituciones, se enmarca dentro del proyecto de dirección de los dos responsables de los centros, donde "pretenden ir más allá de las fronteras de sus disciplinas y acercar las distintas manifestaciones culturales a sus visitantes y espectadores" en palabras de ambos responsables de los dos centros culturales.

Gracias a este acuerdo los abonados, en cualquiera de sus modalidades, del Teatre Principal tendrán entrada gratuita en el museo; asimismo los Amigos y Amigas de Es Baluard dispondrán de un 5% de descuento en las entradas de la 40 Temporada de Ópera y de un 10% de descuento con el resto de la programación propia del Teatre Principal.

Asimismo, el Teatre Principal y Es Baluard Museu se comprometen a difundir mutuamente entre sus abonados las respectivas actividades y programaciones.