El Teatre Principal de Palma cancela la función '14.4', de Juan Diego Botto, por una indisposición de su único actor
El monólogo, dirigido por Sergio Peris-Mencheta y previsto para este sábado 27 de septiembre, no podrá sustituirse y se devolverá el importe de las entradas
El Teatre Principal de Palma ha anunciado la suspensión de la representación de 14.4, prevista para el sábado 27 de septiembre en la Sala Gran, debido a una indisposición de su único intérprete, Ahmed Younoussi.
La obra, escrita por Juan Diego Botto y bajo la dirección de Sergio Peris-Mencheta, es un monólogo autobiográfico que aborda cuestiones como la inmigración, el racismo y la situación de los menores desprotegidos. Por su naturaleza personal y artística, el montaje no puede ser reemplazado por otro actor, lo que ha obligado a cancelar la función.
Las personas que compraron sus entradas por internet recibirán el reembolso de manera automática. Quienes adquirieron las localidades en taquilla deberán acudir a la ventanilla del teatro, abierta de miércoles a sábado entre las 11 y las 14 horas y de 17 a 21 horas.
Una obra realista y poética
14.4 propone un viaje "descarnadamente realista y a la vez poético" entre dos mundos separados por tan solo 14,4 kilómetros. La historia sigue a Ahmed, un niño que huye del maltrato familiar para sobrevivir en las calles de Tánger, donde sus días se llenan de sueños, peligros y una obsesión que lo marca: cruzar a España, ese paraíso que imagina como el destino final de todo viajero.
Con solo nueve años, Ahmed logra llegar a la península escondido en los bajos de un camión. Sin embargo, la tierra prometida que encuentra dista de sus ilusiones iniciales y se convierte en una nueva odisea, entre la dureza de la realidad, momentos de humor, redes de apoyo solidario y giros inesperados.
