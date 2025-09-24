Sunny War, Joan Miquel Oliver & Miquel Serra y Zahara, los conciertos del Fona Fall Fest 2025
La estadounidense Sunny War se estrenará en Baleares con dos conciertos, en Santa Margalida y Maó
Calidad, actualidad y vanguardia son los pilares sobre los que se sostiene el Fona Fall Fest, festival con un formato itinerante que apuesta por programar grandes nombres y nuevas voces en diferentes escenarios de Mallorca y Menorca. En su tercera edición, cuatro son los músicos que conforman el cartel de este 2025: Sunny War, Joan Miquel Oliver & Miquel Serra y Zahara.
La estadounidense Sunny War abrirá el festival con dos citas, el 9 de octubre en el Auditori de Santa Margalida y el 10 de octubre en Es Claustre de Maó. Con una guitarra que combina técnicas de ‘fingerpicking’ con la energía del punk, la raíz del blues y la sensibilidad del folk, llega por primera vez a Balears con canciones nacidas de experiencias vitales intensas, de la marginalidad a la superación. La crítica internacional la ha comparado con Tracy Chapman o Nick Drake, pero con una voz propia, firme y vulnerable a la vez, que no deja a nadie indiferente. Es una de las grandes apuestas del festival por descubrir talentos internacionales que todavía no han sonado aquí.
Joan Miquel Oliver y Miquel Serra, que en los últimos meses han presentado su propuesta con éxito de convocatoria en diferentes escenarios de la isla, se subirán en esta ocasión al de Can Lliro, en Manacor, el 17 de octubre.
El festival concluirá el 29 de noviembre en el Teatre Principal d’Inca con Zahara, una de las voces más influyentes de la escena nacional. Su formato Acustiquísimo es mucho más que un concierto acústico: es un viaje íntimo y complejo donde despliega su voz, guitarras, pedales, piano y pequeñas percusiones. Este año vuelve a los escenarios con canciones de su último disco y clásicos que han marcado toda una generación, siempre con la impronta de una creadora que no sólo hace música, sino que construye comunidad en torno a su obra con un discurso valiente y comprometido.
- Multa de hasta 60.000 euros a un pescador profesional por faenar ilegalmente en la Reserva Marina del Llevant de Mallorca
- Guía definitiva de la Fira del Variat: todos los restaurantes que participan, precios, horarios y actividades
- Cata Coll es la tercera mejor portera del mundo
- Una joven de Palma acusa a su padre de violarla con 12 años: 'Me agarró de los brazos y me penetró
- Entrega del bote millonario de 'Pasapalabra': Antena 3 modifica así el horario del esperado momento
- La AEMET amplía su alerta en Mallorca por las fuertes lluvias
- Nueve restaurantes, mil raciones cada uno: todo a punto para la Fira del Variat
- David Jiménez, abogado: 'Si llevas mucho tiempo viviendo en una casa, aunque no seas dueño, puedes convertirte en el propietario