La Bien Querida, cabeza de cartel del festival Es Gremi Sounds

Los próximos viernes 14 y sábado 15 de noviembre, Es Gremi Centre Musical celebrará una nueva edición de su evento más emblemático: Es Gremi Sounds, un festival de sala que este año conmemora los 22 años del centro, consolidado como uno de los espacios culturales de referencia en Balears.

Es Gremi Sounds 2025 reunirá en sus escenarios a algunos de los nombres más destacados del panorama independiente nacional y local. Entre los artistas confirmados se encuentran La Bien Querida, Parquesvr, Repion, Alberttinny, Pitxorines, Ángel Carmona (Radio 3 DJ set), Go Cactus, BOC, Isla Juno, Esencia de Vainilla, Cohete Palmera, Wet Fuzz, Hattori Hanzo Surf Experience y The Navajo Know, entre otros nombres aún por confirmar.

Durante todo el fin de semana, los escenarios de Es Gremi —con sonido profesional Meyer y una atmósfera única— acogerán conciertos, DJ sets, puntos de encuentro y propuestas gastronómicas, convirtiendo el centro musical en un auténtico festival pensado para artistas, público y amantes de la música en directo.

Desde ayer ya están disponibles los abonos a precio reducido, válidos para los dos días del festival. En las próximas semanas se pondrán también a la venta las entradas individuales para quienes deseen asistir a una sola jornada. En los próximos días se anunciará el cartel completo, que además de los conciertos incluirá Los Gremis —los agradecimientos a la Música que Es Gremi entrega cada año—, una Jam Session con grandes músicos de la isla y un gran artista invitado y un concierto benéfico.

Cartel del festival Es Gremi Sounds / .

Esta edición se celebra, además, en un momento de transformación para Es Gremi, con la reciente apertura del nuevo Riff Club, la próxima inauguración de la Sala Zero el 18 de octubre con la banda internacional The Fuzztones y el impulso a nuevas líneas de programación y conexión con su comunidad artística. Todo ello es posible gracias al patrocinio y la colaboración continuada de Estrella Damm, que desde hace años apoya no solo Es Gremi Sounds, sino también la evolución del propio centro musical y sus nuevos espacios, junto con el resto de colaboradores. Con sus 4 escenarios activos, una visión renovada y un entorno que respira música, Es Gremi Sounds 2025 se presenta como un punto de encuentro imprescindible para celebrar el presente y mirar al futuro de la música en Mallorca. La imagen gráfica de esta edición, inspirada en la cinta gaffer —ese elemento imprescindible en cualquier sala, que sujeta, repara y une desde el backstage—, rinde homenaje a todas las personas que hacen que la música suceda.

“Este Es Gremi Sounds 2025 lo queremos dedicar a todas las personas que hacen posible que un artista suba al escenario: programadores, promotores, productores, comunicación, prensa, responsables de sala, transporte, carga y descarga, técnicos de sonido, backliners, operadores de luces y vídeo, seguridad, taquilla, personal de barra, limpieza, hospitality, runners, fotógrafos, videógrafos, merchandising, tour managers, road managers, pipas… músicos y público”, señalan los responsables de Es Gremi en un comunicado.