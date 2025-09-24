Una 'performance' en Son Corró sobre los Bous de Costitx pondrá fin a la exposición de Bernardí Roig este jueves

El santuario talayótico de Son Corró, en Costitx, acogerá este jueves 25 de septiembre a las 19 horas una acción performativa abierta al público para cerrar la exposición Hem arribat a l’infern! de Bernardí Roig, incluida en la programación de la Biennal B.

El acto, concebido como un "gesto cargado de simbolismo", convertirá este espacio arqueológico —donde hace 130 años fueron hallados los célebres Bous de Costitx— en escenario de reflexión y arte contemporáneo.

Bajo el título Hem arribat a l’infern! Conferencia performativa, el filósofo y crítico de arte Fernando Castro Flórez conducirá un encuentro en el que abordará la memoria arqueológica, la museografía y el significado de excavar.

Desde el mismo lugar donde un campesino encontró el primero de los toros talayóticos, reflexionará sobre la auratización de los hallazgos, la estetización de los comportamientos y el tránsito de los objetos desde la tierra hasta las vitrinas de los museos.

Enterramiento de un cuerno dorado

La propuesta concluirá con el enterramiento de un cuerno dorado, réplica a tamaño real de uno de los tres Bous conservados en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, realizado por Bernardí Roig. Este gesto busca devolver simbólicamente a la tierra lo que pertenece al tiempo y enlaza con la poética de la ausencia que ha impregnado toda la exposición.

Imagen de archivo de Bernardí Roig explicando detalles de su trabajo artístico. / ANA B. MUÑOZ

Inaugurada el pasado 11 de septiembre y comisariada por Jackie Herbst y Sofía Borrás, la muestra convirtió el Museu de Mallorca en un espacio inmersivo visitado por centenares de personas, con un altar monumental y una atmósfera visual y sonora que invitaban a reflexionar sobre los Bous de Costitx, la ausencia y la fragilidad de la presencia.