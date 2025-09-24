Una 'performance' en Son Corró sobre los Bous de Costitx pondrá fin a la exposición de Bernardí Roig este jueves
El filósofo Fernando Castro Flórez dirigirá un encuentro simbólico en el santuario talayótico
El encuentro concluirá con el enterramiento de un cuerno dorado
El santuario talayótico de Son Corró, en Costitx, acogerá este jueves 25 de septiembre a las 19 horas una acción performativa abierta al público para cerrar la exposición Hem arribat a l’infern! de Bernardí Roig, incluida en la programación de la Biennal B.
El acto, concebido como un "gesto cargado de simbolismo", convertirá este espacio arqueológico —donde hace 130 años fueron hallados los célebres Bous de Costitx— en escenario de reflexión y arte contemporáneo.
Bajo el título Hem arribat a l’infern! Conferencia performativa, el filósofo y crítico de arte Fernando Castro Flórez conducirá un encuentro en el que abordará la memoria arqueológica, la museografía y el significado de excavar.
Desde el mismo lugar donde un campesino encontró el primero de los toros talayóticos, reflexionará sobre la auratización de los hallazgos, la estetización de los comportamientos y el tránsito de los objetos desde la tierra hasta las vitrinas de los museos.
Enterramiento de un cuerno dorado
La propuesta concluirá con el enterramiento de un cuerno dorado, réplica a tamaño real de uno de los tres Bous conservados en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, realizado por Bernardí Roig. Este gesto busca devolver simbólicamente a la tierra lo que pertenece al tiempo y enlaza con la poética de la ausencia que ha impregnado toda la exposición.
Inaugurada el pasado 11 de septiembre y comisariada por Jackie Herbst y Sofía Borrás, la muestra convirtió el Museu de Mallorca en un espacio inmersivo visitado por centenares de personas, con un altar monumental y una atmósfera visual y sonora que invitaban a reflexionar sobre los Bous de Costitx, la ausencia y la fragilidad de la presencia.
- Multa de hasta 60.000 euros a un pescador profesional por faenar ilegalmente en la Reserva Marina del Llevant de Mallorca
- Dimite el máximo responsable de los funcionarios del Govern por sus roces con la nueva consellera Cabrer
- Tras el hundimiento del hotel Vell Marí de Kikín March hay 'una pésima gestión
- Guía definitiva de la Fira del Variat: todos los restaurantes que participan, precios, horarios y actividades
- Cata Coll es la tercera mejor portera del mundo
- Una joven de Palma acusa a su padre de violarla con 12 años: 'Me agarró de los brazos y me penetró
- Entrega del bote millonario de 'Pasapalabra': Antena 3 modifica así el horario del esperado momento
- La AEMET amplía su alerta en Mallorca por las fuertes lluvias