Melcior Comes: "Hay una epidemia de imbecilidad por lo que consumimos intelectualmente"

Tras varias obras centradas en Mallorca, Melcior Comes (sa Pobla, 1985) ha publicado L'home que va vendre el món (Proa), una novela ambientada en Barcelona, protagonizada por un experto en comunicación y publicidad de una agencia multinacional que trabaja para una política de discurso populista. El autor describe una ciudad convertida en un parque temático y asegura que podría tratarse de Palma o de cualquier otra urbe turistificada.

¿Cómo presentaría esta novela?

Es una especie de novela psicológica, social, de intriga, una novela sobre una crisis de identidad personal y colectiva, sobre un mundo desorientado y a la deriva… Es una novela barcelonesa, después de haber tratado Mallorca bastante exhaustivamente en las últimas novelas, aunque es una Barcelona que es casi como si fuera Mallorca, en este sentido de que es una Barcelona turistificada, abaratada, convertida en una especie de parque temático de cara a la galería, con algunas transformaciones urbanísticas.

¿Ha conocido a hombres capaces de vender el mundo?

Bueno, yo creo que continuamente los conocemos, es decir, son gente abocada perpetuamente a la imagen, ambiciosa más en sus apariencias que en su realidad. Y hoy en día todos nos hemos tenido que volver un poco así ¿no? Hemos tenido que convertirnos en comerciales de nosotros mismos continuamente. Y eso tiene muchas cosas agotadoras, tiene muchas cosas bastante alienantes, tiene muchas cosas bastante cuestionables.

Hay cosas que tendemos a querer ver más que otras y también nos destruyen por dentro"

Esa obligación de vender la mejor versión de uno puede arrasar con la ética o los valores...

Hay una teorización en la novela sobre eso, lo que se llama una desregulación del mercado cognitivo, quiere decir que todo el mundo está diciendo todo simultáneamente, el mundo está sin regular. Igual que en la alimentación, hay algunas cosas que nos gustan mucho, pero que nos destruyen la salud y hay que ir con cuidado, también hay algunas cosas que tendemos a querer ver más que las otras y estas también nos destruyen por dentro. También hay chocolate cognitivo, que se basa en este tipo de contenidos que atraen tanto nuestra atención, igual que lo hacen ciertos alimentos, que nos destruyen la salud, la salud mental. Lo que pasa es que sobre esto aún no nos sabemos poner a dieta.

¿Es esta epidemia de imbecilidad de la que habla en la novela?

Sí, exacto. No deja de ser una forma de epidemia, ya no de lo que comemos, sino por lo que consumimos desde el punto de vista visual, intelectual, etcétera. La novela va de un señor que está viendo que está dando cuerda a cosas que ya son insostenibles o cosas que éticamente le llevan hasta ciertas líneas rojas en las que él, a duras penas, se siente cómodo. Y sobre todo eso, hay una campaña política, un cliente que es el que le hace volver más loco.

Todo el tiempo que estás hablando de la censura de un humorista norteamericano no estás hablando de que aquí tienes cantantes encarcelados por una canción"

¿En quién se ha inspirado para crear a la política populista Rosa Dorca?

De estos políticos hay por todo ahora mismo. Yo lo he centrado en una ciudad más o menos alcanzable como es Barcelona, que solo tiene un millón y medio de habitantes y hay un millón de votantes, pero más que nada porque me interesaba hacer una novela urbana, de un entorno, digamos, más al alcance. Pero cualquiera que sepa un poco de actualidad política o de la historia de las ideas políticas, ve que esto es un populismo de manual, un populismo de derechas de toda la vida.

Lo que pasa es que ahora está muy extendido este discurso, sobre todo con lo que ha pasado en Estados Unidos...

Esto también es un poco demencial, ¿no? Estas cosas que son ajenas se convierten en cosas propias, de una manera un poco inverosímil o un poco inoportuna, también. O incluso políticamente dirigida, porque todo el tiempo que estás hablando de la censura de un humorista norteamericano no estás hablando de que aquí tienes cantantes encarcelados por una canción. En América no hay ningún cantante encarcelado por una canción, a lo mejor te vetarán un disco o hablarán con no sé quién para que no te publiquen, pero no te llevarán a la cárcel… Estamos aquí mirando esto como si fuera un gran escándalo y tenemos una democracia de peor calidad. La gente me habla del Watergate como si fuera un gran escándalo cuando aquí tenías a Franco durante el tiempo de Watergate. O cuando tenías a Jaume Matas haciendo exactamente lo mismo que Nixon, con espionaje. Se tiene que ser un poco burro para escandalizarte del Watergate simplemente porque te lo explica Hollywood con una película. Y como de Jaume Matas no tienes una película, ni te acuerdas. Pero le votabas. Es que es terrible y esto sí que es imbecilidad pura y dura.

Ha ambientado la novela en Barcelona, pero hay una conexión del personaje principal con la isla, no sé si buena o mala...

Sí, un poco irónica, también. He buscado que haya una vinculación, no solo entre esas dos ciudades, sino también entre las novelas, con personajes recurrentes, que ya han salido en una novela y vuelven a salir en otras.

En la calle, en Baleares y Cataluña estamos en el mismo lugar, dejando que la lengua propia se muera de la peor manera"

¿Qué importancia da al lenguaje, a las palabras que escoge?

Yo creo que un escritor tiene que ser un virtuoso del lenguaje. No quiere decir que yo llegue a ese punto de ser un virtuoso del lenguaje, pero igual que los futbolistas hacen todas esas maravillas con la pelota, los escritores que a mí me gustan hacen lo mismo con el diccionario. Yo creo que no solo estamos aquí para explicar historias, sino también para utilizar el lenguaje de una manera diferente, nueva, fuerte, fresca, y hacer cosas con palabras que no las puede hacer cualquiera. Y esa es mi ambición como escritor.

Y hablando de palabras, ¿la situación de la lengua catalana en Cataluña es parecida a la de Baleares?

Desde el Govern de Baleares hay una estrategia institucional para ir arrinconándola, borrándola, sacándola de la enseñanza, haciendo de las islas una provincia más de esa cultura castellano-española. Este es su plan político, cultural, social y, bueno, lo están cumpliendo. En parte porque la gente que los vota lo demanda. Y la lengua propia de las islas se va a la mierda. También porque no les importa nada porque no la aman nada, y si no la aman, les da igual que no se hable en ningún sitio. Les da completamente igual porque ni saben hablarla. Y tampoco tienen el mínimo interés en la cultura ni en lo que hacen los escritores. En Cataluña no tienen un plan tan explícito, pero sí implícito ahora mismo dentro del gobierno del PSC. Hacen lo mismo por negligencia o por pasividad. Nosotros tenemos un plan activo y ellos tienen un plan pasivo. Pero en la calle estamos en el mismo lugar, dejando que la lengua propia se muera de la peor manera.