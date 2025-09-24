La Fornal programa esta semana tres nuevas funciones de la obra dedicada a Josep Maria Llompart

La sala La Fornal acogerá esta semana tres nuevas representaciones de Llompart. Una vida, una herència, una obra teatral que rinde homenaje al poeta y activista cultural Josep Maria Llompart. Tentrán lugar este viernes 26 de septiembre a las 20 horas, el sábado 27 de septiembre a las 20 horas y el domingo 28 de septiembre a las 19 horas.

La pieza, concebida como un montaje calidoscópico, combina tres hilos narrativos. Entre ellos, el retrato personal y cívico de Llompart, una mirada a la historia reciente de Mallorca desde 1977 hasta hoy a través de la voz de un periodista y los encuentros íntimos con amigos del poeta a partir de su colección de fotografías, material que sirvió para el libro Fotobiografia.

El montaje, dirigido por Joan Gomila, cuenta con arreglos musicales de Miquel Brunet y el asesoramiento escénico de Maria Antònia Salas. En el reparto participan Pedro Mas, Joana Salas, Xesca Forteza, Cristina Brunet y el propio Gomila.

Desde su preestreno el pasado julio en Son Carrió, el espectáculo ha pasado por varias localidades, entre ellas Vilafranca, Campos, Cala Morlanda, Can Alcover (Palma) y Capdepera, donde ha recibido una acogida muy positiva del público.

Entre las próximas citas del 'Año Llompart', además de las funciones en La Fornal, están programadas actuaciones en Lloseta (3 de octubre), Felanitx (31 de octubre), Santanyí (26 de noviembre, en la Fundación Literaria), Petra (5 de diciembre), Lloret (8 de diciembre) y Campanet (14 de diciembre).