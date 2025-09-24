Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Claudia Cardinale, la estrella que evocaba en Mallorca su Túnez natal

La actriz estuvo en la isla hasta en tres ocasiones, dos de ellas hospedada en el Hotel Formentor

Claudia Cardinale, en su última visita a Mallorca.

Claudia Cardinale, en su última visita a Mallorca. / Guillem Bosch

Palma

Claudia Cardinale (Túnez, 1938-Menours, 2025) estuvo en Mallorca en tres ocasiones, las dos primeras veces siendo una veinteañera y hospedada en el Hotel Formentor. La última fue en 2017, para recoger un premio en un festival de cine en Palma. Decía que le gustaba volver a la isla porque aquí evocaba su ciudad natal.

La actriz, durante su segundo viaje a Mallorca, en septiembre de 1963.

La actriz, durante su segundo viaje a Mallorca, en septiembre de 1963. / Salleras, cedida por Margaluz

“Cinco días he estado en Formentor, lugar paradisíaco, donde ya estuve hace unos años. Agradezco a aquella villa la tranquilidad y el reposo que me ha ofrecido”, declaró en septiembre de 1963, al finalizar su segunda estancia en el emblemático hotel, en vísperas de comenzar el rodaje de El circo, a las órdenes de Henry Hathaway. Ese mismo año la actriz de oriegn italiano estrenó El gatopardo, La pantera rosa, Ocho y medio, en las que trabajó con Luchino Visconti, Federico Fellini y Blake Edwards.

Cuando décadas después regresó a Mallorca invitada por el I Festival de Cine de Autor recordó esas dos primeras estancias en la isla, donde mostró su apoyo a los jóvenes directores. “Me gusta volver porque aquí evoco mi ciudad de nacimiento, Túnez”, afirmó.

La actriz rodó más de 150 películas.

La actriz rodó más de 150 películas. / Guillem Bosch

Fue musa del cine italiano y también trabajó en Hollywood. Ganó un León de Oro en el Festival de Venecia en 1993 y un Oso de Oro en la Berlinale de 2002. En su última visita a Palma se acercaba a los 80 años y seguía trabajando -”nunca paro”-, compaginando tres proyectos al mismo tiempo. En una entrevista concedida a este diario se atrevió a elegir dos de sus más de 150 películas, y se quedó con El gatopardo y Hasta que llegó su hora.

