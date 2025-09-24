Claudia Cardinale, la estrella que evocaba en Mallorca su Túnez natal

Claudia Cardinale (Túnez, 1938-Menours, 2025) estuvo en Mallorca en tres ocasiones, las dos primeras veces siendo una veinteañera y hospedada en el Hotel Formentor. La última fue en 2017, para recoger un premio en un festival de cine en Palma. Decía que le gustaba volver a la isla porque aquí evocaba su ciudad natal.

La actriz, durante su segundo viaje a Mallorca, en septiembre de 1963. / Salleras, cedida por Margaluz

“Cinco días he estado en Formentor, lugar paradisíaco, donde ya estuve hace unos años. Agradezco a aquella villa la tranquilidad y el reposo que me ha ofrecido”, declaró en septiembre de 1963, al finalizar su segunda estancia en el emblemático hotel, en vísperas de comenzar el rodaje de El circo, a las órdenes de Henry Hathaway. Ese mismo año la actriz de oriegn italiano estrenó El gatopardo, La pantera rosa, Ocho y medio, en las que trabajó con Luchino Visconti, Federico Fellini y Blake Edwards.

Cuando décadas después regresó a Mallorca invitada por el I Festival de Cine de Autor recordó esas dos primeras estancias en la isla, donde mostró su apoyo a los jóvenes directores. “Me gusta volver porque aquí evoco mi ciudad de nacimiento, Túnez”, afirmó.

La actriz rodó más de 150 películas. / Guillem Bosch

Fue musa del cine italiano y también trabajó en Hollywood. Ganó un León de Oro en el Festival de Venecia en 1993 y un Oso de Oro en la Berlinale de 2002. En su última visita a Palma se acercaba a los 80 años y seguía trabajando -”nunca paro”-, compaginando tres proyectos al mismo tiempo. En una entrevista concedida a este diario se atrevió a elegir dos de sus más de 150 películas, y se quedó con El gatopardo y Hasta que llegó su hora.