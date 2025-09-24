El Centre Toni Catany proyecta el documental 'Bicicleta, cullera, poma' sobre Pasqual Maragall
La proyección tendrá lugar este viernes, 26 de septiembre, y contará con la presentación de Cristina Maragall
El Centre Internacional de Fotografia Toni Catany en Llucmajor proyectará el próximo viernes, 26 de septiembre, la película Bicicleta, cullera, poma. Esta es una de las actividades programadas en torno a la exposición La captura del temps. Fotografies de Pasqual Maragall mira, en colaboración con la Fundació Pasqual Maragall.
Tras ser diagnosticado de Alzheimer en 2007, Pasqual Maragall se deja retratar junto a su familia y los médicos en esta película, en la que se convierte en un testimonio de excepción de la lucha contra la enfermedad.
Este documental estará presentado por Cristina Maragall, presidenta de la Fundació Pasqual Maragall, quien ya estuvo hace dos semanas en el Centre Toni Catany para inaugurar la exposición de fotografías que su padre realizó con un móvil. La entrada a la proyección es libre hasta completar el aforo y comenzará a las 19.30 horas.
El director de Bicicleta, cullera, poma es el cineasta y periodista Carles Bosch, quien siguió durante dos años a Maragall y a su familia en su día a día, desde las visitas al neurólogo a la celebración de la victoria de Obama en la sede del Partido Demócrata de Nueva York, además de las reuniones del Patronato de la Fundación Pasqual Maragall.
También relacionada con el Alzheimer, el próximo 17 de octubre se proyectará la película La memoria infinita, de Maite Alberdi.
