El trompetista principal de la Chicago Symphony Orchestra dará clases magistrales en Palma

Tendrán lugar en Conservatorio Superior de Música de las Baleares este jueves y viernes

El trompetista Esteban Batallán.

El trompetista Esteban Batallán. / Todd Rosenberg

Palma

El trompetista Esteban Batallán, actual trompeta principal de la Chicago Symphony Orchestra, impartirá dos clases magistrales en el Conservatorio Superior de Música de las Baleares este jueves y viernes.

Las clases magistrales abiertas al público de Batallán, que forman parte del programa 'Excellentia', serán en el auditorio del conservatorio el jueves de 16 a 21 horas, y el viernes de 10 a 14 horas, ha informado la conselleria de Educación y Universidades en un comunicado.

El programa 'Excellentia', que se puso en marcha el curso pasado, tiene como objetivo ofrecer al alumnado del Conservatorio una formación de excelencia y con proyección internacional, acercando a los estudiantes de Baleares solistas y pedagogos de prestigio.

A lo largo de su trayectoria, Esteban Batallán ha formado parte de la Chicago Symphony Orchestra, la Hong Kong Philharmonic y la Orquesta Ciudad de Granada, además de colaborar con instituciones musicales de Europa, Estados Unidos y Asia. Su labor combina la excelencia interpretativa con una intensa actividad pedagógica en universidades y festivales internacionales.

