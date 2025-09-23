El trompetista principal de la Chicago Symphony Orchestra dará clases magistrales en Palma

El trompetista Esteban Batallán, actual trompeta principal de la Chicago Symphony Orchestra, impartirá dos clases magistrales en el Conservatorio Superior de Música de las Baleares este jueves y viernes.

Las clases magistrales abiertas al público de Batallán, que forman parte del programa 'Excellentia', serán en el auditorio del conservatorio el jueves de 16 a 21 horas, y el viernes de 10 a 14 horas, ha informado la conselleria de Educación y Universidades en un comunicado.

El programa 'Excellentia', que se puso en marcha el curso pasado, tiene como objetivo ofrecer al alumnado del Conservatorio una formación de excelencia y con proyección internacional, acercando a los estudiantes de Baleares solistas y pedagogos de prestigio.

A lo largo de su trayectoria, Esteban Batallán ha formado parte de la Chicago Symphony Orchestra, la Hong Kong Philharmonic y la Orquesta Ciudad de Granada, además de colaborar con instituciones musicales de Europa, Estados Unidos y Asia. Su labor combina la excelencia interpretativa con una intensa actividad pedagógica en universidades y festivales internacionales.