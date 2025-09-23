El Teatre Sans inicia una temporada marcada por la diversidad, la inclusión y la igualdad
En las próximas semanas actuarán compañías como Estudi Zero Teatre, La Impaciència, Lanormal o Moskitas muertas, entre muchas otras
Redacción
El Teatre Sans arranca nueva temporada, bajo la dirección de Estudi Zero Teatre, con una oferta escénica “vibrante y comprometida”, con una programación rica en creación, emociones y reflexión sobre problemáticas actuales, y con novedades, entre ellas la X Mostra Internacional de Teatre Independent i Alternatiu, y la Mostra de Tardor.
“La temporada apuesta por espectáculos que ponen el cuerpo y las emociones en el centro, con una mirada a las inquietudes contemporáneas: diversidad, inclusión e igualdad”, han señalado desde el Sans en una nota de prensa.
El estreno de la temporada correrá a cargo de Desconcert als 60 (este viernes y sábado), un espectáculo para todos los públicos en el que su protagonista hace un recorrido vital cargado de recuerdos, olvidos y momentos que han definido a toda una generación.
De la Mostra de Tardor, que se extenderá del 24 de octubre al 16 de noviembre, destacan títulos como Jagillé, el porquet verdblau, de La Carreta Teatro; Backstreet Mums, de Las del Videoclub; Daniel Higiénico con sus Cancionólogos; ¡Ni un día más!, de la Cia Utopian; o una de Rondaies, con Estudi Zero Teatre, entre otras.
Por su parte, la X Mostra Internacional de Teatre Independent i Alternatiu (del 27 de septiembre al 19 de octubre), pondrá en escena obras como La gata, una leyenda con botas, de Teatre de la Caixeta; Terra de mala petja, de la Cia Lanormal; Pim Pam Pum!, de la compañía valenciana La Màquina; Una nit vaig somiar que mon pare era Déu, de La Impaciència; Monólogo para dos, de la compañía venezolana Una caza en el Abismo; y Sa Cova, de Moskitas muertas, entre otras propuestas.
