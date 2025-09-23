El Teatre Sans inicia una temporada marcada por la diversidad, la inclusión y la igualdad

El Teatre Sans arranca nueva temporada, bajo la dirección de Estudi Zero Teatre, con una oferta escénica “vibrante y comprometida”, con una programación rica en creación, emociones y reflexión sobre problemáticas actuales, y con novedades, entre ellas la X Mostra Internacional de Teatre Independent i Alternatiu, y la Mostra de Tardor.

“La temporada apuesta por espectáculos que ponen el cuerpo y las emociones en el centro, con una mirada a las inquietudes contemporáneas: diversidad, inclusión e igualdad”, han señalado desde el Sans en una nota de prensa.

El estreno de la temporada correrá a cargo de Desconcert als 60 (este viernes y sábado), un espectáculo para todos los públicos en el que su protagonista hace un recorrido vital cargado de recuerdos, olvidos y momentos que han definido a toda una generación.

Teatro de lo Inestable representará '42000 km' / Andrea de la Fuente

De la Mostra de Tardor, que se extenderá del 24 de octubre al 16 de noviembre, destacan títulos como Jagillé, el porquet verdblau, de La Carreta Teatro; Backstreet Mums, de Las del Videoclub; Daniel Higiénico con sus Cancionólogos; ¡Ni un día más!, de la Cia Utopian; o una de Rondaies, con Estudi Zero Teatre, entre otras.

Por su parte, la X Mostra Internacional de Teatre Independent i Alternatiu (del 27 de septiembre al 19 de octubre), pondrá en escena obras como La gata, una leyenda con botas, de Teatre de la Caixeta; Terra de mala petja, de la Cia Lanormal; Pim Pam Pum!, de la compañía valenciana La Màquina; Una nit vaig somiar que mon pare era Déu, de La Impaciència; Monólogo para dos, de la compañía venezolana Una caza en el Abismo; y Sa Cova, de Moskitas muertas, entre otras propuestas.