Salvador Sobral se reencuentra con sus amigos de Mallorca

La segunda edición del Festival de Jazz de Manacor arranca este fin de semana por todo lo alto, con el cantante portugués Salvador Sobral como principal reclamo de una muestra sonora que se prolongará hasta el 5 de octubre.

Sobral, que logró en 2017 la primera victoria para Portugal en el festival de Eurovisión, actuará con los músicos con los que solía tocar en Mallorca, isla que descubrió como estudiante de Erasmus cuando contaba 21 años. Así, el autor de discos como Timbre o Paris, Lisboa se reencontrará con Balta Bordoy, Pep Lluís García, Pep Garau, Llorenç Barceló y Pablo di Salvo, con los que se codeó hace más de diez años en locales como el Vamp y el Bluesville, ambos ya desaparecidos. La actuación tendrá lugar este sábado, desde las 20 horas, en la plaça del Rector Rubí, donde también ofrecerán un concierto Roger Pistola y Jorra Santiago, en formato dueto.

Flamenco, música cubana y un homenaje a Jordi Bonell

En esta misma plaza, el 4 de octubre, se presentará el proyecto que ha unido a Benji Habichuela y Caramelo de Cuba, FlamenCuba. También se podrá escuchar a la cantante catalana Magalí Sare y al guistarrista mallorquín Sebastià Gris, quienes se conocieron estudiando jazz en el Conservatori del Liceu en Barcelona.

El festival se despedirá el 5 de octubre, en el Auditori de Manacor, con un concierto en homenaje a Jordi Bonell, maestro de guitarristas que falleció en noviembre de 2024 a los 66 años, víctima de un enfisema pulmonar. En este tributo a un músico que colaboró con figuras tan diversas como Serrat, Juan Perro o Mariola Membrives participarán Carles Benavent, Dani Pérez y Salvador Font.