Palma defiende ante el alcalde de Bruselas su candidatura para la Capitalidad Europea de 2031

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha sido recibido en audiencia este martes por parte del primer regidor de Bruselas, Phllippe Close, a lo largo de un acto oficial que ha tenido lugar en las dependencias del Ayuntamiento de la capital de Bélgica.

Este encuentro institucional forma parte del programa de la estancia de Martínez Llabrés en Bruselas, donde se ha trasladado para presentar ante el Parlamento Europeo las principales líneas del proyecto Palma 2031, con el que el gobierno municipal aspira a conseguir la Capitalidad Europea de la Cultura para el mencionado año.

En el encuentro con el alcalde de Bruselas también han participado la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, la eurodiputada Rosa Estaràs y el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura del Ajuntament de Palma, Javier Bonet.

Durante el encuentro con su homólogo, Martínez Llabrés ha destacado los aspectos más relevantes de la candidatura a la capitalidad europea y ha puesto en valor los argumentos que Palma presenta como destino cultural de primer nivel nacional e internacional.

Por su parte, Close ha expresado su apoyo y el del Ayuntamiento que preside a la candidatura Palma 2031, y ha puesto sobre la mesa la propuesta de llevar a cabo actividades conjuntas, compartidas por ambos consistorios, en el marco de la capitalidad europea, en el caso de que el municipio balear logre finalmente la nominación.

La audiencia celebrada en el Ayuntamiento de Bruselas ha precedido el acto de presentación de la candidatura de Palma en la sede del Parlamento Europeo, donde, junto con Jaime Martínez Llabrés, han estado presentes también la presidenta del Govern y el primer teniente de alcalde de Cort, además de los eurodiputados Rosa Estaràs y Antonio López Istúriz, y la jefe de la Unidad de Turismo, Movilidad y Transporte de la Comisión Europea, Andreea Staicu.