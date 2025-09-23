Julio Medem destaca el potencial de la industria audiovisual de Formentera en el Festival de San Sebastián

La isla de Formentera se ha convertido este martes en uno de los territorios protagonistas del Programa Experiencias en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, una iniciativa impulsada por Illes Balears y Spain Film Commission, tal como ha informado el Govern balear.

La presentación, celebrada en el Club de Prensa del Kursaal, ha contado con la participación del cineasta Julio Medem, quien ha puesto en valor la relevancia de Formentera en su célebre película Lucía y el sexo. El cineasta ha destacado la simbiosis entre las localizaciones naturales de la isla, la narrativa cinematográfica y la experiencia emocional del visitante, posicionando a Formentera como un destino clave dentro del turismo cinematográfico.

El Programa Experiencias, desarrollado dentro del marco del proyecto Spain Screen Grand Tour, busca fomentar el turismo responsable e innovador a través del patrimonio audiovisual español, promoviendo localizaciones icónicas del cine como parte central de una nueva forma de descubrir el país.

Al acto también han asistido el conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern balear, Jaume Bauzà, y la directora de la Illes Balears Film Commission, Diana de la Cuadra, quienes han subrayado “las posibilidades que ofrece este programa para poder descubrir la isla de Formentera de una manera muy especial”.

La iniciativa toma impulso tras una reunión inicial celebrada en Formentera el pasado 11 de septiembre, con participación del Consell de Formentera, la Ibiza Film Commission y diversas entidades públicas y privadas. El programa cuenta con financiación del Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Turismo (SETUR) y los fondos europeos Next Generation de la UE.

Además, la 73 edición del Festival también ha servido como escaparate para el talento audiovisual balear. Dos profesionales del archipiélago han tenido presencia destacada entre los títulos seleccionados: Charli Bujosa, en la coproducción ejecutiva del film de la Sección Oficial Flores para Antonio, y Rafa Cortés, director de Amanece en Samaná, dentro de la sección Made in Spain.

Asimismo, la productora balear Solworks ha participado con la serie La Ruta. Volumen 2: Ibiza, presentada a prensa durante el evento.

Finalmente, una amplia delegación balear, con el respaldo institucional de las Film Commissions insulares y la Illes Balears Film Commission, ha viajado a San Sebastián para seguir impulsando la proyección del sector audiovisual autonómico en el ámbito nacional e internacional.