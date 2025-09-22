Estos son los protagonistas de la gran final del Concurs Pop Rock de este finde

El Concurs Pop Rock 2025 llega este fin de semana a su momento culminante, con cinco grupos finalistas sobre el escenario de Ses Voltes. El camino hasta esta gran final no ha sido fácil. Al certamen se presentaron un total de 94 propuestas, entre bandas y solistas, de todos los estilos musicales, de los que se seleccionaron 15 semifinalistas que defendieron su directo en las salas Es Gremi y La Movida.

“El jurado compuesto este año por Julio Molina, Arantxa Andreu, Miquel Gibert y Anna de la Salud no lo ha tenido nada fácil para seleccionar solo 5 bandas para la gran final. Bien podrían haberse configurado 3 finales con 5 semifinalistas en cada una. La calidad de lo visto en semifinales lo permitía. Por lo que me han dicho varios músicos y periodistas, la de este año será una de las mejores finales desde la recuperación del Pop Rock”, valora Juan Antonio Forés, ‘Pinxo’, coordinador de esta Mostra.

A partir de las 19 horas, el público podrá disfrutar de la juventud de U.R. Bad y Tebals, con medias de 16 y 22 años, y con músicos con algo más de trayectoria y experiencia en las filas de Manena, Mon Joan Tiquat y Soy David Goodman. El folk, la electrónica, el pop y una gran variedad de estilos y de idiomas serán las notas dominantes. A los 4 jurados mencionados se unirá Maika Makovski para la selección final, artista mallorquina muy vinculada también con el Concurs al haber quedado en segundo lugar en la edición de 1998.

Albert Pinya firma el cartel de la gran final de este sábado / .

Si quieres saber quién es quién en la gran final, ahí van algunos datos sobre los grupos participantes:

TEBALS

Es una banda mallorquina que está luchando para hacerse un hueco en el escenario musical emergente de la isla. Cuentan con una discografía amplia, dos EP y un nuevo single llamado "Ella sempre". Su propuesta musical es fresca y llena de matices que mezclan el rock alternativo con toques de psicodelia y texturas indie, que hacen que el público se sumerja en su propio universo. Con letras muy potentes, mayoritariamente en catalán, conectando con sensaciones, emociones, olores y gustos. En el ámbito del directo también tienen experiencia habiendo tocado tanto por Barcelona como Mallorca, y recientemente en el Mallorca Live Festival, un trampolín que ha logrado que su música llegue a más público del territorio catalán.

Tebals / .

U.R. BAD

Grupo de rock, creado en Mallorca en 2022. Formado por Xisca (guitarra solista y coros), Nora (voz y guitarra rítmica), Aina (bajo) y Sergi (batería). “Hacemos temas propios con un estilo marcado por el rock tradicional, con letras originales y melodías limpias y pegadizas. Tenemos unos quince temas propios, siete de ellos publicados en las plataformas digitales”, señalan.

U.R. Bad / .

SOY DAVID GOODMAN

Músico de raíces británicas, nacido en Inglaterra en 1978 pero criado en Madrid y residente en Mallorca dese 2007. Formado en el indie más anglosajón ha militado en bandas como My dear Flotsam y Lava Fizz. Su nuevo proyecto, Soy David Goodman, es una demostración de cómo empezar de cero pero con toda una trayectoria a sus espaldas y un corazón abierto a buscar nuevo suelo bajo sus pies. Su propufesta bebe del indie, la electrónica, el folk urbano y las melodías pop que han sido concebidas desde su habitación, y no desde una sala de ensayo, redefiniendo su estilo dentro del ‘midi-room-pop’.

Soy David Goodman / .

MON JOAN TIQUAT

Nacido en 1991 en Es Pont d’Inca, Joan Vila es un músico y compositor de gran versatilidad, con experiencia en instrumentos que van desde la percusión clásica al piano moderno, pasando por el violonchelo y la guitarra. A lo largo de su carrera ha colaborado con grupos como Roger Pistola, Ljubliana & the Seawolf y Xanguito. En 2021 se estrenó en solitario con un álbum titulado ‘Es temps i sa llavor’, con el que ganó el Art Jove. Su último trabajo es ‘Sinònims de cosa’, junto al contrabajista Juanan Torrandell y el batería Miquel Amengual.

Mon Joan Tiquat / .

MANENA

Manena Duel es una cantante y compositora que nació en Palma el 20 de abril de 1992. Inició sus estudios musicales en el conservatorio de Palma, donde obtuvo el grado medio de flauta travesera. A los 16 años empezó a realizar sus primeras composiciones, pero no es hasta el verano de 2019 cuando inició su carrera musical como cantautora. Publicó su EP debut titulado ‘Emergent’ en 2021, el mismo año que fue seleccionada para la semifinal del Pop Rock. En 2023 quedó finalista del primer concurso de Projecte d’Autor realizado en Muro. Actualmente está grabando su primer disco en los estudios Red Carpet, de la mano del productor Pedro Rosa.