Lanzan una convocatoria de 650.000 euros en ayudas para inmuebles históricos en Mallorca

El Consell de Mallorca ha puesto en marcha por primera vez una línea de ayudas para la conservación, consolidación, restauración y rehabilitación de bienes inmuebles que forman parte del patrimonio histórico de la isla, con una dotación total de 650.000 euros.

Las subvenciones podrán alcanzar hasta 50.000 euros en el caso de monumentos y jardines históricos declarados Bien de Interés Cultural (BIC), y hasta 20.000 euros en el resto de supuestos, ha explicado la institución insular este lunes en una nota.

Los gastos deberán corresponder a actuaciones realizadas y pagadas entre el 1 de enero de 2023 y el 15 de julio de 2025.

Las solicitudes podrán presentarse en un plazo de 30 días naturales desde el 12 de septiembre y se concederán en régimen de concurrencia competitiva, por orden de puntuación hasta agotar el crédito disponible.

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado, en una sesión informativa en el recinto de La Misericòrdia de Palma, que la convocatoria supone "una apuesta clara para poner en valor el patrimonio histórico de Mallorca y apoyar a quienes lo cuidan".

En la jornada han participado también la directora insular de Patrimonio, María Isabel Arnau, y técnicos del departamento, que resolvieron dudas sobre el proceso.