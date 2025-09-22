Lanzan una convocatoria de 650.000 euros en ayudas para inmuebles históricos en Mallorca
La ha presentado el Consell de Mallorca y los gastos deberán corresponder a actuaciones realizadas y pagadas entre el 1 de enero de 2023 y el 15 de julio de 2025
El Consell de Mallorca ha puesto en marcha por primera vez una línea de ayudas para la conservación, consolidación, restauración y rehabilitación de bienes inmuebles que forman parte del patrimonio histórico de la isla, con una dotación total de 650.000 euros.
Las subvenciones podrán alcanzar hasta 50.000 euros en el caso de monumentos y jardines históricos declarados Bien de Interés Cultural (BIC), y hasta 20.000 euros en el resto de supuestos, ha explicado la institución insular este lunes en una nota.
Los gastos deberán corresponder a actuaciones realizadas y pagadas entre el 1 de enero de 2023 y el 15 de julio de 2025.
Las solicitudes podrán presentarse en un plazo de 30 días naturales desde el 12 de septiembre y se concederán en régimen de concurrencia competitiva, por orden de puntuación hasta agotar el crédito disponible.
La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado, en una sesión informativa en el recinto de La Misericòrdia de Palma, que la convocatoria supone "una apuesta clara para poner en valor el patrimonio histórico de Mallorca y apoyar a quienes lo cuidan".
En la jornada han participado también la directora insular de Patrimonio, María Isabel Arnau, y técnicos del departamento, que resolvieron dudas sobre el proceso.
- David Jiménez, abogado: 'Si llevas mucho tiempo viviendo en una casa, aunque no seas dueño, puedes convertirte en el propietario
- Israel tiene siete hoteles en Baleares y en paz, de la cadena Leonardo
- La 'milla de oro' de Mallorca suma 15 villas de lujo con piscinas privadas
- Cambio radical de tiempo en Mallorca: el otoño llega con una alerta naranja
- Nueve restaurantes, mil raciones cada uno: todo a punto para la Fira del Variat
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- Un empresario norteamericano compra una 'joya' inmobiliaria de Valldemossa, la finca de sa Talaia
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros