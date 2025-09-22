La humorista Irantzu Varela actuará en Palma y Manacor en octubre

La humorista Irantzu Varela actuará en octubre en Mallorca con su espectáculo Manólogo, que se podrá ver en el Estudi General Lul·lià de Palma el día 9 y al día siguiente en Can Lliró, en Manacor.

Durante una hora, la periodista, escritora y cómica, que se define como "feminista, vasca, gorda, bollera, menos mala de lo que parece y más lista de lo que debería", se pondrá en la piel de la diosa Artemisa y planteará su peculiar plan para acabar con "las plagas que arrasan la salud de las mujeres de la tierra", ha informado la productora en un comunicado.

Cartel de su función en Palma / .

Manólogo es un soliloquio cómico sobre el hartazgo hacia la paz y la condescendencia en un mundo de violencia, misoginia y adoración a la masculinidad.

"Hacer reír es una forma de despertar la conciencia y la rabia, pero también de eludir la justicia, no vaya a ser que nos tomen en serio", dice la humorista.

Este monólogo se estrenó en octubre de 2024 en la Gran Vía de Madrid, en el Palacio de la Prensa y desde entonces ha llenado salas en Bilbao, Barcelona, Vitoria-Gasteiz, San Sebastián, Pamplona, Valencia, Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla y Murcia.

El espectáculo se presenta en Palma, el 9 de octubre en la salón de actos de Estudi General Lul·lià y en Manacor el viernes 10 de octubre, en Can Lliró, donde Varela estará acompañada de La Furia, que ofrecerá un concierto.