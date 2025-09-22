Anàlisi
Conexions planetàries
Comença la tardor i, com ja anunciava aquest diari fa uns dies, ho fa amb alguns planetes a la vista: Mart, Saturn, Venus, Júpiter o Mercuri, brillaran (és un dir) de manera destacada en el cel nocturn, a l’hora del crepuscle o a l’alba. És aquest un bon moment per acostar-nos a una obra musical en la qual aquests elements estel·lars cobren vida o, si més no, queden identificats a partir de ritmes i melodies. Ens referim a la partitura «Els Planetes», del compositor Gustav Holst.
Pensada per a ser interpretada per una orquestra simfònica gran, Holst va intentar, entre 1914 i 1918 (en temps de la Primera Gran Guerra), retratar els set planetes coneguts en aquell moment, sense comptar la Terra, dotant-los d’elements fruit de la seva imaginació i amb conceptes més propis de l’astrologia que de l’astronomia.
Així, a «Mart, el portador de la guerra» trobam diversitat de ritmes per a remarcar la violència i la destrucció bèl·lica. En contraposició a «Venus, portador de la pau» , fragment en el qual les harmonies ens porten a la meditació i a la tranquil·litat.
Segons Holst, Júpiter és «el portador de l’alegria» i, per tant, un tema o melodia principal es mostra i es desenvolupa fins a arribar a convertir-se en una espècie d’himne.
Per altra banda, la maduresa ens ve de la mà de «Saturn, el portador de la vellesa», ja que en l’astrologia aquest planeta simbolitza el destí i el pas del temps.
La màgia la porta «Urà, el mag» a través de temes que sorprenen i fins i tot ens diverteixen, tot el contrari que les sonoritats que ens arriba amb «Neptú, el místic», un moviment construït a base de músiques etèries i la incorporació al final d’un cor femení, cosa que ressalta encara més el misticisme incorporat al planeta.
No, no ens hem oblidat de «Mercuri, el missatger alat», que Holst situa entre Venus i Júpiter, entre la Pau i l’Alegria per simbolitzar la comunicació, el diàleg i la intel·ligència, coses que, avui, ens manquen per a tots els costats.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una nueva promoción de 15 villas de lujo con piscina privada acentúa la transformación del entorno de Peguera
- David Jiménez, abogado: 'Si llevas mucho tiempo viviendo en una casa, aunque no seas dueño, puedes convertirte en el propietario
- Israel tiene siete hoteles en Baleares y en paz, de la cadena Leonardo
- Una trabajadora de Son Llàtzer borró adrede los datos de 1.712 embriones congelados
- Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- De almacenes centenarios a apartamentos turísticos: Casa Roca abrirá sus puertas a principios de 2026 como aparthotel boutique